Прокуратура сочла законным пожизненный приговор Арашуковым

Сторона обвинения сочла законным приговор экс-сенатору Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу Раулю за организацию двух убийств и хищение газа. Об этом 27 декабря журналистам заявила прокурор Мария Семененко.

«Приговор Московского городского суда сторона государственного обвинения считает законным, поскольку он основан на вердикте коллеги присяжных заседателей, которые, несмотря на статус подсудимых, смогли принять единственно правильное решение — обвинительный вердикт», — пояснила Семененко .

Отмечается, что в своем приговоре суд отразил все те составы преступления, по которыми подсудимые были признаны виновными.

Ранее в этот же день суд назначил Арашуковым наказание в виде пожизненного лишения свободы. Защита просила вынести оправдательный приговор или вернуть дело в прокуратуру.

Кроме того, суд взыскал с осужденных более 4,4 млрд рублей в доход государства.

Арашуковы признаны виновными в организации убийств советника президента КЧР Фраля Шебзухова и зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова.

Суд также постановил взыскать с каждого из обвиняемых по 7 млн рублей в пользу потерпевших. Более того, старший Арашуков признан виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей. Позднее сторона защиты добавила, что обжалует приговор.

Мосгорсуд также признал виновным и назначил сроки от 5 до 22 лет остальным фигурантам дела Арашуковых.

Уголовные дела в отношении других 14 фигурантов выделили в отдельное производство, слушания состоятся в Преображенском суде Москвы.

Рауф Арашуков, который являлся одним из самых молодых сенаторов, был задержан в конце января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Позже его лишили статуса сенатора. Затем в Петербурге правоохранители задержали его отца — Рауля Арашукова. Следствие сочло мужчину создателем организованной преступной группировки (ОПГ). Было установлено, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром».

Кроме того, была доказана версия обвинения в том, что Рауф Арашуков по указанию своего отца в 2010 году организовал убийства двух общественных деятелей — Жукова и Шебзухова, — которые препятствовали деятельности их ОПГ.