Защита обжалует пожизненный приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу

Адвокаты подадут жалобу на приговор экс-сенатору Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу Раулю за организацию двух убийств и хищение газа.

«Мы подадим жалобу на приговор», — сказал журналистам адвокат Владимир Постанюк.

Ранее в этот же день суд назначил Арашуковым наказание в виде пожизненного лишения свободы. Защита просила вынести оправдательный приговор или вернуть дело в прокуратуру.

Арашуковы признаны виновными в организации убийств советника президента КЧР Фраля Шебзухова и зампредседателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова.

Суд также постановил взыскать с каждого из обвиняемых по 7 млн рублей в пользу потерпевших. Кроме того, старший Арашуковпризнан виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Также Мосгорсуд признал виновным и назначил сроки от 5 до 22 лет остальным фигурантам дела Арашуковых.

Уголовные дела в отношении других 14 фигурантов выделили в отдельное производство, слушания состоятся в Преображенском суде Москвы.

Рауф Арашуков, который являлся одним из самых молодых сенаторов, был задержан в конце января 2019 года прямо в зале заседаний Совета Федерации. Позже его лишили статуса сенатора. Затем в Петербурге правоохранители задержали его отца — Рауля Арашукова. Следствие сочло мужчину создателем организованной преступной группировки (ОПГ). Было установлено, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром».

Кроме того, была доказана версия обвинения в том, что Рауф Арашуков по указанию своего отца в 2010 году организовал убийства двух общественных деятелей — Жукова и Шебзухова, — которые препятствовали деятельности их ОПГ.