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Белоусов заявил о бессмысленности создания мобилизационной экономики в РФ

Вице-премьер Белоусов: России не нужна мобилизационная экономика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил 27 декабря, что на сегодняшний день в стране нет смысла создавать мобилизационную экономику. По его словам, у РФ достаточно резервов и рычагов, чтобы решить все поставленные задачи.

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«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент [РФ Владимир Путин], и сама жизнь», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также указал, что в 2022 году правительству страны удалось сохранить управляемость экономикой.

Ранее во вторник Белоусов заявил, что наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем текущий. В этот же день глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что в первом полугодии 2023 года инфляция в России будет находиться на низком уровне.

22 декабря Путин указал, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он отметил, что уровень инфляции в РФ в этом году лучше, чем во многих других странах.

До этого, 27 октября, глава государства заявил, что пик трудностей в российской экономике, связанных с санкциями, пройден. Он подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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