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Экономика
Силуанов предсказал низкую инфляцию в РФ в первом полугодии 2023 года

Силуанов предсказал низкую инфляцию в РФ в первом полугодии 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В первом полугодии 2023 года инфляция в России будет находиться на низком уровне. Об этом 27 декабря заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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«Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне», — сказал он журналистам.

Ранее, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин констатировал, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он отметил, что уровень инфляции в РФ в этом году лучше, чем во многих других странах.

По словам главы государства, инфляция «будет в этом году чуть побольше 12%», а на следующий год, по результатам работы экономики в первом квартале, будет стремиться к целевым показателям в объеме 4–5%.

До этого, 16 декабря, глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года.

По ее словам, «весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас». Когда инфляция очень волатильна, ее годовой показатель практически ничего не говорит о ценовом давлении, так как перегружен «прошлыми шоками», добавила Набиуллина.

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