Скачок под давлением: какой будет инфляция по итогам года

По итогам ноября инфляция в России составила 0,37% . В Москве показатель достиг 0,3%. Оба значения полностью совпадают с большинством прогнозов. В годовом выражении инфляция замедлилась до отметки 11,98%. К примеру, в апреле она составляла 17,83%. Какой будет инфляция по итогам года и стоит ли ожидать резкого роста цен уже в начале 2023-го — в материале «Известий».

Предпраздничное подорожание

Инфляция в столице в ноябре достигла 0,3%. Рост цен произошел впервые с лета текущего года. Началось сезонное подорожание фруктов и овощей — отмечен рост на 0,5%, стоимость услуг прибавила в среднем 0,3%. Такие данные приводит вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Показатели по России ненамного превыси ли московские значения: по итогам ноября 2022 года — 0,37%. От месяца к месяцу инфляция нарастает. Л етом наблюдалась дефляция порядка 0,35–0,52%, а уже с сентября наступила инфляция: 0,05% — в сентябре, 0,18% — в октябре и 0,37% — в ноябре.

Скачок под давлением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Вместе с традиционным сезонным подорожанием плодоовощной продукции наблюдалось и снижение цен на ряд продуктов питания, например на сахар (на 3,8%), на подсолнечное масло (на 2,2%), на гречку (на 4,1%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали цветы (+2,2%) и сухие корма для животных (+2,1%). Опустились цены на планшетные компьютеры (–2,4%) и USB-накопители (–2,3%).

Стоимость услуг выросла на 0,76% в ноябре и на 11,22% за 11 месяцев 2022 года.

Новогодний ажиотаж и слабый рубль

В ноябре инфляция в России ускорилась с 0,18% (м/м) до 0,37% (м/м) . При этом в годовом выражении она замедлилась с 12,63 до 11,98%, приводит статистику руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Однако ускорение инфляции носит не общий характер, а связано с быстрым ростом цен на узкий спектр товаров и услуг: плодоовощную продукцию (+5,58% м/м), в том числе огурцы (+32,5%), авиаперелеты экономкласса (+13,8% ) и зарубежный туризм (+6,87%), что, скорее всего, связано с новогодними турами. Как следует из статистики ЦБ РФ, сезонно сглаженные аннуализированные месячные темпы инфляции пока ниже целевых 4%. В первую неделю декабря последовал ожидаемый скачок недельной инфляции до 0,58% (12,5% г/г) вследствие перенесенной на 1 декабря индексации тарифов ЖКХ, — поясняет аналитик.

Скачок под давлением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт замечает, что в декабре добавился новый фактор, способный влиять на инфляцию в ближайшие месяцы, — заметное ослабление курса рубля.

— Впрочем, уже сейчас курс рубля отыграл значительную часть падения с восьмимесячных минимумов. Это может быть связано и с налоговым периодом, и с возможным избыточным движением курса в сочетании с фактором сезонности (увеличение спроса на импорт), и с опасениями влияния санкций на нефтегазовый экспорт. Поэтому если курс доллара стабилизируется в диапазоне 65–70 рублей в ближайшие недели, то резкого скачка цен в начале года произойти не должно , — добавила Ольга Беленькая.

По оценке спикера, в начале 2023 года ожидается резкое снижение годовых темпов инфляции (возможно, ниже 4%) вследствие эффекта высокой базы начала 2022 года.

— Тем не менее инфляционное давление (речь идет о текущих темпах инфляции) может начать расти вследствие расширения бюджетного дефицита, ослабления рубля, ограничений производственных возможностей, — продолжает она. — В отношении цен на продукты питания в целом в течение 2023 года существенное влияние будет иметь урожай будущего года. При этом многое будет зависеть от того, сохранится ли текущая высокая склонность домохозяйств к сбережению (тогда инфляция может оставаться невысокой и в будущем году) или потребление начнет оживать (в этом случае инфляционное давление может проявиться сильнее).

Скачок под давлением Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Эксперт прогнозирует инфляцию в диапазоне 6–7% (прогноз ЦБ РФ — 5–7%), а основные риски связывает с более существенным ослаблением курса рубля и возможным превышением бюджетного дефицита над плановым значением.

В ожидании роста

Начало года в России всегда знаменуется ускорением темпов роста цен и относительно высокой инфляцией , замечает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Например, известно о росте тарифов ЖКХ, которые вступают в силу с начала года. Частные компании также регулярно повышают цены с 1 января. Но такие заявления могут носить и рекламный характер, чтобы закрыть год с максимальным числом сделок. При этом само повышение может быть и незначительным, — говорит она.

По мнению эксперта, ощущение резкого подорожания привычных товаров и услуг наступает у населения больше психологически, чем реально.

— Эти ожидания у людей каждый год. Мало на какие товары и услуги цены повышаются настолько, чтобы охать и ахать уже 1 января. Рост происходит постепенно — поставщики товаров и услуг также боятся отпугнуть клиентов и покупателей, — уточняет эксперт.

По мнению собеседницы издания, в следующем году инфляция слабо прогнозируема из-за геополитических событий и силы санкционного давления.

Скачок под давлением Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Если всё будет идти как идет, без серьезных неожиданностей и очередных потрясений, можно ожидать инфляцию по итогам года в «вилке» от 6 до 10%, — резюмирует Екатерина Косарева.

В интересах экспорта

Постепенно темпы роста цен ускоряются, но они всё ещ е значительно ниже, чем в прошлом году , полагает генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

— Сейчас наблюдается коррекционное восстановление курса национальной валюты, но пока о возвращении к уровням, на которых рубль консолидировался последние несколько месяцев, то есть в районе 60 рублей за доллар, речи не идет. Инфляция в ноябре 2022 года по России составила 0,37%, с начала года — 11,06%, в годовом исчислении — 11,97% , — рассказал он.

По словам эксперта, ожида ется рост импортных цен, а также увеличение экспорта, которое приведет к сокращению предложения товаров на внутреннем рынке.

— Эти факторы могут сказаться уже в январе, в самом начале года, — предположил Виктор Шахурин.