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Не хлебом единый: власти уточняют список товаров первой необходимости

Как будет выглядеть обновленный перечень непродовольственной продукции
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Минпромторг занялся разработкой списка непродовольственных товаров первой необходимости, выяснили «Известия». Как рассказали в ведомстве, перечень нужен для распределения господдержки между отечественными предприятиями. В ФАС же считают, что список можно использовать и для регулирования стоимости таких товаров. Ведомство готово дать региональным властям право заключать с торговыми сетями соглашения об ограничении наценок. Но эксперты не исключают, что такие договоры с ритейлерами могут нанести вред конкуренции на рынке.

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Нашли подход

О том, что Минпромторг разрабатывает перечень непродовольственных товаров первой необходимости, «Известиям» сообщили в министерстве и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Впервые попытка создания такого списка была предпринята в 2020 году — он был актуален во время пандемии, и тогда в него включили 23 наименования: свечи, спички, средства гигиены и зоотовары. Теперь же в правительстве работают над более долговечным перечнем — его формируют по поручению вице-премьера Дениса Мантурова. В Минпромторге пояснили, что такой список товаров необходим для распределения поддержки между отечественными производителями.

Идея фикс
Магазин, покупатели
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Отразится ли это на стоимости продукции

При этом в ФАС считают, что перечень может быть полезным и для стабильного ценообразования на розничном рынке. Сейчас служба разрабатывает постановление правительства, которое позволит регионам заключать добровольные соглашения с торговыми сетями и фиксировать их наценки на социально значимые товары.

В России уже использовали этот подход: в 2021 году федеральные ритейлеры обязались снизить и зафиксировать наценку на часть продуктов. За год она сократилась на 17%, подсчитали в ФАС.

По информации антимонопольной службы, соглашения с властями о сдерживании наценки на социально значимые товары ранее заключили 10 федеральных и 79 региональных торговых сетей. Каждая из них самостоятельно выбирала те продукты, на которые снизить наценку. Часть ритейлеров позднее вышла из этих договоренностей. Так, например, поступили «Окей», «Ашан» и «Атак» — компании столкнулись с локальным дефицитом товаров, на которые обнуляли наценки.

Идея фикс
Магазин, касса
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В пояснительной записке к проекту постановления правительства специалисты ФАС отметили: сейчас государство может контролировать стоимость лишь базового набора продуктов. Но если в законодательстве появится аналогичный перечень для непродовольственных товаров первой необходимости, то наценку можно будет снижать и на них.

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Условно добровольное согласие

В ФАС «Известиям» подтвердили: служба допускает, что если на федеральном уровне власти утвердят перечень непродуктовых социально значимых товаров, то регионы смогут зафиксировать наценку и на эту продукцию. Такой подход может быть временной мерой для стабилизации цен, добавили в службе.

— Регионы самостоятельно будут определять, необходимо ли им подписывать такие соглашения и на какие позиции товаров из перечней, — подчеркнули в ФАС.

Скорее всего, власти возьмут за основу перечень непродовольственных товаров первой необходимости, который использовали в пандемию, сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова.

Идея фикс
ФАС России, вывеска
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Появление соглашений между властями и бизнесом насчет цен «может нанести вред конкуренции на рынке продуктовой розницы, а также ухудшить условия для торговли», отмечено в письме Института развития предпринимательства и экономики, Союза независимых сетей и Ассоциации малоформатной торговли. Если инициативу ФАС одобрят другие ведомства, то регионы смогут склонять ритейлеров к заключению таких договоров, уверены авторы. Но сейчас это неактуально: в конце этого года цены фактически не растут.

Проект постановления ФАС о добровольном ограничении наценок пока не поступал на согласование в Минпромторг, сказали «Известиям» в министерстве.

Подобные соглашения могут заключать только для стабилизации цен на некоторые социально значимые товары, и они должны носить добровольный характер; ситуации, в которых можно заключать такие соглашения, должны быть четко определены, — уверены в ведомстве. — Для заключения таких соглашений на любом уровне необходимо установить четкие критерии, в каких случаях и в отношении каких товаров можно их заключать.

В Ассоциации компаний розничной торговли и в крупнейших федеральных торговых сетях пока не прокомментировали идею.

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