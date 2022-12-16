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Набиуллина допустила снижение годовой инфляции весной ниже 4%

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Годовая инфляция в России продолжит замедляться в ближайшие месяцы, грядущей весной она может опуститься ниже 4%. Об этом заявила 16 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России.

«В ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. ‹...› Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас», — заявила она.

Набиуллина отметила, что когда инфляция очень волатильна, ее годовой показатель практически ничего не говорит о ценовом давлении, так как перегружен «прошлыми шоками».

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Ранее в этот день Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. По данным регулятора, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Указывалось, что инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились.

9 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он также добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

27 октября глава государства указал, что пик трудностей в российской экономике, связанных с санкциями, пройден. Он подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

До этого, 12 сентября, Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, а тактика блицкрига в отношении ее экономики не сработала.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. На фоне антироссийских санкций правительство РФ разработало различные меры поддержки бизнеса.

Решение о проведении спецоперации было принято в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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