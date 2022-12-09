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Путин указал на очевидный тренд снижения инфляции в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Об этом он рассказал 9 декабря в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на все экономики наших стран», — отметил он.

Путин также добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

«У нас, для примера, в России в этом году дефицит бюджета будет 2%. В следующем году мы планируем тоже 2%. В 2024 году уже 1,4%. В 2025 году уже будет 0,7%. И уверен, что мы это сделаем», — пояснил глава государства.

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