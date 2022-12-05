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Решетников заявил об устойчивости экономики РФ перед санкциями

Глава Минэкономразвития Решетников: экономика России выдержала волны односторонних санкций
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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Российская экономика выдержала односторонние санкции. Об этом 5 декабря заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на открытии Российско-Мьянманского делового форума.

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«Российская экономика сумела выдержать несколько волн односторонних санкций», — сказал министр.

Он подчеркнул, что уровень инфляции в РФ ниже, чем во многих западных странах. В России она замедляется, ее годовой уровень по состоянию на декабрь составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год.

«В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%, мы ожидаем, что ВВП РФ сократится всего на 2,9% к концу 2022 года», — сказал Решетников.

По его словам, Москва готова работать с правительствами, которые руководствуются долгосрочными интересами и потребностями своего народа.

Приоритетом для властей страны сейчас является поддержание деловой активности и дальнейшее развитие открытой экономики и свободного предпринимательства. Создаются компании для перестроения логистики и поиска новых партнеров, заключил глава Минэкономразвития.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об эффективности введенных против России ограничений. По словам представителя Кремля, определенные проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритичного характера.

Он подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к новым условиям, это отмечают многие специалисты.

Ранее, в августе, британская газета Financial Times констатировала, что экономика России в условиях жестких санкций показала себя более устойчивой, чем прогнозировали аналитики Запада. Издание отметило стабильность курса рубля, экспорт энергоресурсов в Китай, Индию и Турцию, а также продажу активов западных компаний в РФ местному бизнесу.

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