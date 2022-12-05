Песков опроверг слова Шольца об эффективности санкций против России

Определенные проблемы из-за санкций возникают, но до сих пор они были некритичного характера. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олофа Шольца об эффективности введенных против России ограничений.

Ранее Шольц заявил, что эффективность санкций против России только возрастает. Кроме того, он указал, что Москва не должна диктовать предварительных условий для переговоров.

«Здесь можно поспорить с господином Шольцем. Специалисты видят процесс адаптации экономики РФ к этим условиям, отрицать это было бы непрофессионально», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что, говоря о санкциях, нельзя умалчивать о том, какой вред они наносят самим европейцам.

«Этот вред очевиден, очевиден и <...> для экономики ФРГ», — указал представитель Кремля, добавив, что о вреде санкций отлично знают специалисты как в Москве, так и в Берлине, Брюсселе.

В этот же день газета Politico сообщила, что Евросоюз (ЕС) обсуждает девятый пакет санкций против России. По данным источников издания, они затронут сферы технологий, финансов, медиа и могут быть приняты уже 12 декабря.

При этом, как написала в октябре газета The New York Times, в ЕС не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей. В материале отмечается, что, в частности, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.

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