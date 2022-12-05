Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минимум 15 человек ранены в результате удара ВСУ по ЛНР
Общество
Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в тяжелом состоянии
Авто
На АвтоВАЗе могут начать сборку иномарок
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье под Нижним Новгородом
Мир
В Северной Каролине вандалы оставили без света около 45 тыс. домохозяйств
Мир
Politico узнало о содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ
Происшествия
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Мир
Bloomberg узнало о планах ФРГ закупить 35 истребителей F-35
Спорт
Академия художественной гимнастики начала работу в центре «Сириус»
Мир
В ЕК указали на заблуждения КНР и США о биполярном устройстве мира
Мир
Промышленное предприятие значительно повреждено в Кривом Роге
Общество
Nokia получила разрешение на поставку оборудования в Россию
Сюжет:

Politico узнало о содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ

Politico: девятый пакет санкций ЕС в отношении РФ может затронуть сферы технологий, финансов и медиа
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девятый пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Об этом написала газета Politico в понедельник, 5 декабря.

Монетный спор: Минфин не увидел рисков в санкциях против криптокошельков россиян
Выполнят ли биржи предписания и куда выводить цифровые активы

«Подготовка к девятому пакету санкций против России усиливается. Среди обсуждаемых мер — 180 новых пунктов, затрагивающих технологический, финансовый и медиасекторы», — говорится в материале.

По мнению нескольких европейских дипломатов, на которых ссылаются авторы статьи, соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

Ранее, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки позитивно оценивают намерение стран Европейского союза (ЕС) принять девятый пакет антироссийских санкций.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над девятым пакетом антироссийских санкций 24 ноября.

За два дня до этого Politico со ссылкой на официальных лиц сообщало, что Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, попадающих под ограничения. Издание не привело конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет.

16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе. По его словам, в результате этих санкций издержки несут экономики самих западных стран, а их население испытывает значительные трудности.

Ранее, 19 октября, газета The New York Times сообщала о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах. По информации издания, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022