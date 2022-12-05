Politico узнало о содержании девятого пакета санкций ЕС против РФ

Девятый пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Об этом написала газета Politico в понедельник, 5 декабря.

«Подготовка к девятому пакету санкций против России усиливается. Среди обсуждаемых мер — 180 новых пунктов, затрагивающих технологический, финансовый и медиасекторы», — говорится в материале.

По мнению нескольких европейских дипломатов, на которых ссылаются авторы статьи, соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

Ранее, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки позитивно оценивают намерение стран Европейского союза (ЕС) принять девятый пакет антироссийских санкций.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над девятым пакетом антироссийских санкций 24 ноября.

За два дня до этого Politico со ссылкой на официальных лиц сообщало, что Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, попадающих под ограничения. Издание не привело конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет.

16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе. По его словам, в результате этих санкций издержки несут экономики самих западных стран, а их население испытывает значительные трудности.

Ранее, 19 октября, газета The New York Times сообщала о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах. По информации издания, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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