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В США одобрили намерение ЕС принять девятый пакет санкций против РФ
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В США одобрили намерение ЕС принять девятый пакет санкций против РФ

Госсекретарь США Блинкен: в Белом доме приветствуют намерение ЕС принять девятый пакет санкций против России
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Фото: Global LOOK press/ John Macdougall
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Соединенные Штаты Америки позитивно оценивают намерение стран Европейского союза (ЕС) принять девятый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 30 ноября.

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«Мы приветствуем продвижение ЕС в отношении принятия девятого пакета санкций», — сказал он.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над девятым пакетом антироссийских санкций.

Двумя днями ранее издание Politico со ссылкой на официальных лиц сообщало, что Евросоюз в рамках девятого пакета антироссийских санкций может значительно расширить списки физических лиц, попадающих под ограничения. Издание не привело конкретные имена и число людей, которых может затронуть очередной пакет. По сведениям Politico, страны ЕС «предложили длинные списки», эксперты Еврокомиссии в настоящий момент анализируют их.

13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности, из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

До этого, 19 октября, газета The New York Times сообщила о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах. По информации издания, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.

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