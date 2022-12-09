Ключевая ставка останется на уровне 7,5% в декабре

На заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». В пользу этого сценария высказались все 12 опрошенных «Известиями» аналитиков.

Сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году, отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

С одной стороны, в конце года обычно наблюдается ускорение темпа роста потребительских цен, связанное с традиционным для этого периода расширением спроса — и 2022-й не стал исключением, пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Он уточнил, что по данным Росстата, за последнюю неделю ноября прирост цен составил 0,19% против 0,11% неделей ранее. В декабре инфляционный тренд еще больше усилится за счет вклада второго в этом году повышения регулируемых тарифов на услуги ЖКХ.

С другой стороны, в течение предыдущих нескольких месяцев рост потребительских цен оставался умеренным. Годовая инфляция по состоянию на 5 декабря составила 12,5%, отметил кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиции» Михаил Иванов. Он добавил, что инфляционные ожидания населения на год вперед в ноябре снизились до 12,2% (−0,6 п.п. к октябрю).

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Сохранная сигнализация: рынок ждет фиксации ключевой в 7,5% в декабре