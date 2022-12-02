Аналитик спрогнозировал уровень инфляции в России по итогам года

Инфляция по итогам 2022 года может быть на уровне или даже меньше нижней границы основного диапазона прогнозов. Об этом 2 декабря «Известиям» заявил директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Судя по последним оперативным данным по инфляции, публикуемым Росстатом, инфляция по итогам этого года будет на уровне или даже меньше нижней границы основного диапазона прогнозов. Скорее всего, в районе 12% или даже чуть ниже. Стоит отметить, что в последние несколько месяцев и аналитикам, и регулятору приходилось сдвигать прогноз по инфляции вниз, что было связано с тем, что несмотря на осеннее ускорение роста цен, он никак не дотягивает до прошлогодних значений», — сказал он.

Как отметил эксперт, по предварительным оценкам, за ноябрь этого года инфляция составит 0,4%, год назад она была почти 1%.

«С начала этого года рост цен составил примерно 11,1%, так что даже просто, чтобы дотянуть до 12% в декабре, должно пройти существенное ускорение инфляции. Отчасти оно будет обеспечено индексацией тарифов ЖКХ на 9% (предельный размер) с первого декабря, что добавит к индексу потребительских цен порядка 0,4–0,5% (в июле индексация добавила 0,2% при среднем росте тарифов на 4% при максимальном размере 6,5%)», — сказал Брагин.

Но помимо ЖКХ должны вырасти цены и на другие товары и услуги, добавил аналитик.

«Судя по последнему отчету Росстата, розничные продажи в реальном выражении сократились на 10% по отношению к прошлому году, снижение наблюдается и на уровне реальных заработных плат. То есть на стороне спроса веских причин для ускорения инфляции нет», — сказал он.

Что касается предложения, то здесь пока ситуация носит смешанный характер, заявил Брагин.

«С одной стороны, повышение издержек импорта и доступности импортных товаров подталкивает цены вверх, но, с другой стороны, стабильный и крепкий рубль, формирование альтернативных маршрутов, появление новых поставщиков оказывают деинфляционное влияние. Также стоит отметить и влияние санкций, затрудняющих экспорт товаров из России, что также приводит к сдерживанию внутренних цен. Это касается, например, продовольствия», — заключил эксперт.

Накануне финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов сообщил, что в декабре ожидается повышение цен на продукты, которые россияне чаще всего покупают к столу. По его словам, к концу года рост цен будет в пределах 10–15% на «новогодние» продукты: колбасы, копчености, сыры, рыбные деликатесы.