Финансовый эксперт предрек повышение цен на «новогодние» продукты на 10–15%

В декабре ожидается повышение цен на продукты, которые россияне чаще всего покупают к столу. Об этом 1 декабря «Известиям» сообщил финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

По его словам, с наступлением зимы наблюдается рост цен на овощи: с 21 ноября по 29 ноября — на 2,9%. Больше всего подорожали огурцы — на 12,1%, свекла — на 2,5%, морковь — на 2%, помидоры и лук — на 1,6%, картофель — на 0,9%, бананы — на 0,8%, капуста — на 0,7%, яблоки — на 0,2%.

«Подорожало также печенье на 0,52%, мороженая рыба — на 0,45%, сосиски, сардельки и яйца — на 0,37%, молоко — на 0,36%, свинина — на 0,32%. Однако цены на некоторые продукты снизились, сильнее всего подешевел сахар — на 1,1%, гречка — на 0,82% и подсолнечное масло — на 0,5%», — сказал Кравцов.

Он сообщил, что к концу года рост цен будет в пределах 10–15% на «новогодние» продукты: колбасы, копчености, сыры, рыбные деликатесы.

«Помимо этого, естественно, вырастут цены на алкогольную продукцию, в основном на шампанское, коньяк, вино и пиво. Ближе к Новому году подорожают овощи и фрукты в пределах 5–20%», — предупредил Кравцов.

Эксперт добавил, что 31 декабря власти страны объявят уровень инфляции за 2022 год. После того как данные будут обнародованы, многие компании с 2023 года начнут повышать цены, поскольку законом не запрещено увеличивать цены в рамках инфляции за предыдущий год.

«В новом году уровень инфляции будет зависеть от процессов, происходящих в макроэкономике и мировой политике, а также от дальнейших действий со стороны Центрального банка РФ. Как заявил 30 ноября президент России Владимир Путин, уровень инфляции в 2023 году будет идти на спад», — заключил он.

22 ноября сообщалось, что усредненная базовая стоимость компонентов для оливье в торговых сетях — членах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к середине ноября составила 281 рубль, что на 30% ниже уровня индекса оливье Росстата за 2021 год. Как рассказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, на это повлияли хороший урожай и укрепление рубля.