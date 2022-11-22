Ингредиенты для оливье подешевели на 30%

Усредненная базовая стоимость компонентов для оливье в торговых сетях – членах Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к середине ноября составила 281 рубль, что на 30% ниже уровня индекса оливье Росстата за 2021 год. Об этом 22 ноября рассказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

«Хороший урожай и укрепление рубля закономерно повлияли на снижение стоимости практически всех компонентов для салата, особенно овощей: так, базовая стоимость необходимых для оливье 500 г картофеля в торговых сетях – членах АКОРТ в настоящее время вдвое ниже по сравнению с прошлогодними данными Росстата (23 рубля за 0,5 кг), моркови — в 2,5 раза ниже показателя из данных статистики за 2021 год», — уточнил он.

В то же время, по его словам, лук в крупных сетях стоит дешевле на 31%, яйца и соленые огурцы — на 24% по сравнению с прошлогодним уровнем в среднем по стране. При этом усредненная стоимость порции вареной колбасы снизилась на 42%, банки консервированного горошка — на 30%.

«По сравнению с прошлогодними данными выросла только стоимость майонеза — на 3,62%, в основном за счет подорожания упаковки», — добавил Караваев.

Накануне аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева рассказала «Известиям», что стоимость минимальной бюджетной продуктовой корзины россиянина к новогоднему столу в 2022 году выросла на 14% по сравнению с прошлым годом, стоимость более дорогой корзины выросла на треть.