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Тормозить разрешается: годовая инфляция снизилась в начале ноября

Показатели продолжают падать за счет эффекта высокой базы
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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За первую неделю ноября годовая инфляция снизилась до 12,52%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Насколько эти данные совпадают с действительностью, какой будет инфляция по итогам года и насколько вырастут цены в текущем и следующем годах — в материале «Известий».

Курс на замедление

В октябре инфляция составила 12,63%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,28% в сравнении с сентябрем. При этом без учета плодов и овощей продукты питания даже подешевели, дефляция составила 0,05% относительно сентября. На непродовольственные товары роста цен практически не было (+0,04%). Услуги подорожали в среднем на 0,24% после небольшого скачка в сентябре на 0,51%.

По итогам первой недели ноября инфляция выросла всего на 0,01%. В годовом выражении значение упало до 12,52%.

Тормозить разрешается
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Также, согласно данным Минэка, замедлились темпы роста цен на продукты питания на 0,13%, стоимость непродовольственных товаров снизилась на 0,06%, услуг, в том числе туристических, — на 0,13%.

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Напомним, согласно прогнозу ЦБ РФ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 11–13%. Минэк настаивает на 12–12,4%.

Неучтенные факторы

Замедление годовой инфляции связано в первую очередь с эффектом высокой базы прошлого года, утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Но и текущие темпы инфляции пока остаются подавленными и ниже ожиданий, прежде всего благодаря слабому потребительскому спросу. К тому же цены всё еще корректируются вниз после резкого скачка в феврале–апреле этого года, — замечает она.

В продовольственном сегменте после четырех месяцев снижения цен переход к небольшому росту связан с сезонным подорожанием плодоовощной продукции. Отсутствию ценового давления способствует рекордный урожай продукции в России в этом году при внешних ограничениях возможностей его экспорта. В непродовольственном сегменте цены стагнируют. Здесь влияние низкой потребительской активности особенно заметно: в сентябре оборот розничной торговли по непродовольственным товарам упал на 15% (год к году).

Среди растущих в цене непродовольственных товаров в основном медикаменты, в то время как цены на стройматериалы, смартфоны устойчиво корректируются вниз, — продолжает она. — В услугах ситуация менее явная: при невысоких текущих ежемесячных темпах, с очисткой от сезонности они в годовом выражении держатся выше таргетируемых ЦБ РФ 4%. В октябре наиболее заметно подорожали услуги связи (+0,95% месяц к месяцу).

Тормозить разрешается
овощи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как поведет себя потребительский спрос в связи с объявленным завершением частичной мобилизации, только предстоит оценить, но существенного усиления инфляции до конца года мы не ожидаем, прогнозирует она.

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В декабре предстоит внеочередная индексация тарифов ЖКХ в пределах 9%. По оценкам ЦБ РФ, это может внести в инфляцию дополнительные 0,5–0,6 п.п. Но даже с учетом этого инфляция в этом году может уложиться в 12–12,5%. В то же время увеличение бюджетных расходов, повышение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, высокая глобальная инфляция и удорожание цен импортируемых товаров при новых транспортных цепочках и сократившемся предложении поставщиков, ожидаемое постепенное ослабление рубля по мере сокращения профицита счета текущих операций, дефицит рабочей силы несут определенные инфляционные риски в среднесрочной перспективе. Весной будущего года вероятно резкое снижение годовой инфляции (возможно, даже ниже 4%) на фоне высокой базы марта-апреля текущего года, но затем она будет расти, и по итогам года, по нашим оценкам, может составить 6–6,5%, — прогнозирует Ольга Беленькая.

Эффект высокой базы

Недельная и месячная динамика цен в ноябре продолжат оставаться умеренно слабыми — 0,05–0,07% неделя к неделе, 0,2–0,3% месяц к месяцу, уверен эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

При этом годовой показатель инфляции продолжит снижаться за счет эффекта высокой базы прошлого года. Прогноз института «Центр развития» НИУ ВШЭ на конец декабря 2022 года — 12,2%.

По подсчетам эксперта, в I и II кварталах следующего года ожидается усиление ценового давления и ускорение месячных темпов роста цен до 0,4–0,5%.

— В то же время показатель годовой инфляции продолжит снижение и упадет до 3–5% в марте-апреле 2023 с последующим ростом к концу года до 6–7%, — прогнозирует он.

На удивление мало

Сейчас мы действительно наблюдаем замедление инфляции, рассчитываемой год к году, согласен с выводами Минэка заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Вероятно, к концу года инфляция будет находиться в диапазоне от 11 до 11,5%. Здесь самым важным фактором является эффект базы. В октябре, ноябре и декабре прошлого года наблюдался период очень резкого роста цен, особенно по продовольственным товарам. В этом году эффект работает в обратную сторону, то есть способствует замедлению инфляции. Еще один фактор, который поддерживает снижение инфляции, — эффективный административный контроль за ценами. Это видно по тому, как унифицированы цены от магазина к магазину, как унифицированы цены на отдельные виды товаров. Разброс цен заметно меньше. И, конечно, еще одним благоприятным фактором является стабильный курс доллара, который лежит в основе внешнеторговых операций. Поэтому я думаю, что инфляция будет довольно низкой. Я бы сказал, удивительно низкой, — отмечает экономист.

Тормозить разрешается
город
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В следующем году аналитик не ожидает больших всплесков инфляции. Однако в самом начале года эффект базы может сработать в обратную сторону: в январе 2022 года цены сильно упали, и мы можем увидеть небольшой прирост от года к году, уточняет Абрамов.

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Основной риск, на мой взгляд, связан с курсом доллара, так как правительство заявляло, что ему хотелось бы ослабить курс до 70 рублей за доллар. Такое ослабление будет способствовать росту инфляции. Еще один вопрос: насколько долго будет сохраняться административный контроль за ценами, который невозможно осуществлять постоянно. В период ослабления административного контроля производители, вероятно, будут стараться компенсировать потери, — полагает собеседник «Известий».

Немаловажным фактором при учете инфляции является и импортозамещение.

— Есть группа плодоовощных товаров (капуста, картофель, свекла, огурцы и т.д.), которая представлена в основном товарами российских производителей. В прошлом году они сильно повлияли на инфляцию — интересно посмотреть, удалось ли отечественным производителям организовать логистику и условия для хранения таким образом, чтобы мы не получили серьезный прирост цен. По импортным же товарам всё будет зависеть от курса валют, — резюмирует Александр Абрамов.

Вслед за миром

Кроме российских реалий в отчете Минэка, приводятся данные по динамике мировых цен, комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Общая тенденция — удешевление сырья на мировых рынках. Так, за десять месяцев 2022 года удобрения подешевели на 20,1%, черные металлы — на 18,7%, цветные металлы — на 3,7% в сравнении с периодом с января по ноябрь 2021 года. Ситуация после диких скачков во время коронакризиса в 2020 и 2021 годах приходит в равновесие. Несмотря на то что объем металлов на земле и предложение продавцов ограничены, финансовые возможности покупателей ограничены тоже, — подчеркивает она.

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удобрения
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

По мнению аналитика, баланса цен в сторону снижения удалось достичь и с помощью геополитических решений.

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В октябре 2022 года Еврокомиссия разрешила импорт стали в страны ЕС на ближайшие два года, — продолжает она. — Это сделали после необдуманного решения в начале октября запретить ввоз стальных полуфабрикатов, в том числе слябов, когда европейские производители металлопродукции заявили, что это решение их разорит. Будь иначе, резкого роста цен на черные и цветные металлы избежать бы не удалось.

Это важно, поскольку мировые цены всегда влияют на внутренние.

В отсутствие демпферного механизма, который исключает перекос между экспортом и импортом, как это работает в нефтяной отрасли, производителям всегда выгоднее реализовать продукцию за рубежом. Несмотря на санкции, экономическая изоляция невозможна. Охлаждение мировых цен способствует выправлению ситуации с прайсами и внутри страны, что, в свою очередь, благоприятно отразится на производстве и на ценовых индексах и инфляционных значениях в конечном счете, — заключает Ольга Орлова.

Рано радоваться

Дефляционный период в экономике РФ, вызванный как сезонными причинами, так и снижением цен, после их резкого роста в феврале, завершен, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— В результате Россия вышла на минимальные месячные темпы инфляции. Если тенденция будет продолжаться, в 2023 году Россия может выйти на уровень инфляции, таргетируемый ЦБ РФ, что положительно скажется на экономике, — считает эксперт.

По оценке аналитика, до конца года в отдельных отраслях будет наблюдаться рост цен.

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рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Например, закончен сезонный спад цен на продукцию сельского хозяйства. Рост цен будет, но незначительный. Инфляция 12,52% — это годовое выражение тех инфляционных процессов, которые происходили в стране с начала года, когда цены в феврале резко выросли, а потом стали постепенно падать. Минэк отмечает низкие темпы месячной инфляции практически во всех отраслях, за исключением отдельных экспортных направлений, — добавил Тузов.

Но низкой инфляции в целом не стоит радоваться.

— Приток финансов из России в экономику Грузии и Армении вызвал существенный рост ВВП этих стран. И одновременно эти средства не были потрачены в экономике РФ. Снижение спроса и не дает ценам расти. Что в целом негативно для производителей товаров и поставщиков услуг. А они являются работодателями для потребителей, — подытоживает Артем Тузов.

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