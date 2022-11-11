Тормозить разрешается: годовая инфляция снизилась в начале ноября

За первую неделю ноября годовая инфляция снизилась до 12,52%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Насколько эти данные совпадают с действительностью, какой будет инфляция по итогам года и насколько вырастут цены в текущем и следующем годах — в материале «Известий».

Курс на замедление

В октябре инфляция составила 12,63%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,28% в сравнении с сентябрем. При этом без учета плодов и овощей продукты питания даже подешевели, дефляция составила 0,05% относительно сентября. На непродовольственные товары роста цен практически не было (+0,04%). Услуги подорожали в среднем на 0,24% после небольшого скачка в сентябре на 0,51%.

По итогам первой недели ноября инфляция выросла всего на 0,01%. В годовом выражении значение упало до 12,52%.

Тормозить разрешается Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Также, согласно данным Минэка, замедлились темпы роста цен на продукты питания на 0,13%, стоимость непродовольственных товаров снизилась на 0,06%, услуг, в том числе туристических, — на 0,13%.

Напомним, согласно прогнозу ЦБ РФ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 11–13%. Минэк настаивает на 12–12,4%.

Неучтенные факторы

Замедление годовой инфляции связано в первую очередь с эффектом высокой базы прошлого года , утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Но и текущие темпы инфляции пока остаются подавленными и ниже ожиданий, прежде всего благодаря слабому потребительскому спросу. К тому же цены всё еще корректируются вниз после резкого скачка в феврале–апреле этого года, — замечает она.

В продовольственном сегменте после четырех месяцев снижения цен переход к небольшому росту связан с сезонным подорожанием плодоовощной продукции. Отсутствию ценового давления способствует рекордный урожай продукции в России в этом году при внешних ограничениях возможностей его экспорта. В непродовольственном сегменте цены стагнируют. Здесь влияние низкой потребительской активности особенно заметно: в сентябре оборот розничной торговли по непродовольственным товарам упал на 15% (год к году).

— Среди растущих в цене непродовольственных товаров в основном медикаменты, в то время как цены на стройматериалы, смартфоны устойчиво корректируются вниз , — продолжает она. — В услугах ситуация менее явная: при невысоких текущих ежемесячных темпах, с очисткой от сезонности они в годовом выражении держатся выше таргетируемых ЦБ РФ 4%. В октябре наиболее заметно подорожали услуги связи (+0,95% месяц к месяцу).

Тормозить разрешается Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как поведет себя потребительский спрос в связи с объявленным завершением частичной мобилизации, только предстоит оценить, но существенного усиления инфляции до конца года мы не ожидаем , прогнозирует она.

— В декабре предстоит внеочередная индексация тарифов ЖКХ в пределах 9%. По оценкам ЦБ РФ, это может внести в инфляцию дополнительные 0,5–0,6 п.п. Но даже с учетом этого инфляция в этом году может уложиться в 12–12,5%. В то же время увеличение бюджетных расходов, повышение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, высокая глобальная инфляция и удорожание цен импортируемых товаров при новых транспортных цепочках и сократившемся предложении поставщиков, ожидаемое постепенное ослабление рубля по мере сокращения профицита счета текущих операций, дефицит рабочей силы несут определенные инфляционные риски в среднесрочной перспективе. Весной будущего года вероятно резкое снижение годовой инфляции (возможно, даже ниже 4%) на фоне высокой базы марта-апреля текущего года, но затем она будет расти, и по итогам года, по нашим оценкам, может составить 6–6,5% , — прогнозирует Ольга Беленькая.

Эффект высокой базы

Недельная и месячная динамика цен в ноябре продолжат оставаться умеренно слабыми — 0,05–0,07% неделя к неделе, 0,2–0,3% месяц к месяцу, уверен эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

— При этом годовой показатель инфляции продолжит снижаться за счет эффекта высокой базы прошлого года. Прогноз института «Центр развития» НИУ ВШЭ на конец декабря 2022 года — 12,2%.

По подсчетам эксперта, в I и II кварталах следующего года ожидается усиление ценового давления и ускорение месячных темпов роста цен до 0,4–0,5%.

— В то же время показатель годовой инфляции продолжит снижение и упадет до 3–5% в марте-апреле 2023 с последующим ростом к концу года до 6–7%, — прогнозирует он.

На удивление мало

Сейчас мы действительно наблюдаем замедление инфляции, рассчитываемой год к году, согласен с выводами Минэка заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

— Вероятно, к концу года инфляция будет находиться в диапазоне от 11 до 11,5%. Здесь самым важным фактором является эффект базы. В октябре, ноябре и декабре прошлого года наблюдался период очень резкого роста цен, особенно по продовольственным товарам. В этом году эффект работает в обратную сторону, то есть способствует замедлению инфляции. Еще один фактор, который поддерживает снижение инфляции, — эффективный административный контроль за ценами. Это видно по тому, как унифицированы цены от магазина к магазину, как унифицированы цены на отдельные виды товаров. Разброс цен заметно меньше. И, конечно, еще одним благоприятным фактором является стабильный курс доллара, который лежит в основе внешнеторговых операций. Поэтому я думаю, что инфляция будет довольно низкой. Я бы сказал, удивительно низкой, — отмечает экономист.

Тормозить разрешается Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В следующем году аналитик не ожидает больших всплесков инфляции. Однако в самом начале года эффект базы может сработать в обратную сторону: в январе 2022 года цены сильно упали, и мы можем увидеть небольшой прирост от года к году, уточняет Абрамов.

— Основной риск, на мой взгляд, связан с курсом доллара, так как правительство заявляло, что ему хотелось бы ослабить курс до 70 рублей за доллар. Такое ослабление будет способствовать росту инфляции. Еще один вопрос: насколько долго будет сохраняться административный контроль за ценами, который невозможно осуществлять постоянно. В период ослабления административного контроля производители, вероятно, будут стараться компенсировать потери, — полагает собеседник «Известий».

Немаловажным фактором при учете инфляции является и импортозамещение.

— Есть группа плодоовощных товаров (капуста, картофель, свекла, огурцы и т.д.), которая представлена в основном товарами российских производителей. В прошлом году они сильно повлияли на инфляцию — интересно посмотреть, удалось ли отечественным производителям организовать логистику и условия для хранения таким образом, чтобы мы не получили серьезный прирост цен. По импортным же товарам всё будет зависеть от курса валют, — резюмирует Александр Абрамов.

Вслед за миром

Кроме российских реалий в отчете Минэка, приводятся данные по динамике мировых цен , комментирует руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Общая тенденция — удешевление сырья на мировых рынках. Так, за десять месяцев 2022 года удобрения подешевели на 20,1%, черные металлы — на 18,7%, цветные металлы — на 3,7% в сравнении с периодом с января по ноябрь 2021 года. Ситуация после диких скачков во время коронакризиса в 2020 и 2021 годах приходит в равновесие. Несмотря на то что объем металлов на земле и предложение продавцов ограничены, финансовые возможности покупателей ограничены тоже, — подчеркивает она.

Тормозить разрешается Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

По мнению аналитика, баланса цен в сторону снижения удалось достичь и с помощью геополитических решений.

— В октябре 2022 года Еврокомиссия разрешила импорт стали в страны ЕС на ближайшие два года , — продолжает она. — Это сделали после необдуманного решения в начале октября запретить ввоз стальных полуфабрикатов, в том числе слябов, когда европейские производители металлопродукции заявили, что это решение их разорит. Будь иначе, резкого роста цен на черные и цветные металлы избежать бы не удалось.

Это важно, поскольку мировые цены всегда влияют на внутренние.

— В отсутствие демпферного механизма, который исключает перекос между экспортом и импортом, как это работает в нефтяной отрасли, производителям всегда выгоднее реализовать продукцию за рубежом. Несмотря на санкции, экономическая изоляция невозможна. Охлаждение мировых цен способствует выправлению ситуации с прайсами и внутри страны, что, в свою очередь, благоприятно отразится на производстве и на ценовых индексах и инфляционных значениях в конечном счете, — заключает Ольга Орлова.

Рано радоваться

Дефляционный период в экономике РФ, вызванный как сезонными причинами, так и снижением цен, после их резкого роста в феврале, завершен , считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— В результате Россия вышла на минимальные месячные темпы инфляции. Если тенденция будет продолжаться, в 2023 году Россия может выйти на уровень инфляции, таргетируемый ЦБ РФ, что положительно скажется на экономике, — считает эксперт.

По оценке аналитика, до конца года в отдельных отраслях будет наблюдаться рост цен.

Тормозить разрешается Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Например, закончен сезонный спад цен на продукцию сельского хозяйства. Рост цен будет, но незначительный. Инфляция 12,52% — это годовое выражение тех инфляционных процессов, которые происходили в стране с начала года, когда цены в феврале резко выросли, а потом стали постепенно падать. Минэк отмечает низкие темпы месячной инфляции практически во всех отраслях, за исключением отдельных экспортных направлений, — добавил Тузов.

Но низкой инфляции в целом не стоит радоваться.