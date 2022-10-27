Рублевое шоссе: нацвалюте прописали ослабление до 65–67 за доллар

К концу этого года средний курс российской валюты в паре с американской будет колебаться в диапазоне 65–67 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий» . Основным фактором ослабления рубля станет сокращение профицита счета текущих операций при росте импорта. Также не исключено, что давить на курс будут падение цен на сырье и сокращение объемов экспорта на фоне санкций. А поддержать нацвалюту на текущих значениях или немногим выше до конца года поможет решение отложить возврат к бюджетному правилу, а также исход саммита G20 .

Слабее, чем сейчас

Средний курс рубля к концу года может опуститься до 64,8–67,6 за доллар и до 62–66,1 за евро. Таковы результаты консенсус-прогноза 14 экспертов из ведущих финансовых институтов . Наибольшее ослабление российской валюты в паре с американской и европейской до отметок 70–75 допустили в УК «Открытие», АКРА, «БКС Мир инвестиций», Совкомбанке, FinExpertiza и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Так, колебание курса в диапазоне 64–72 руб./$ и 64–75 руб./€ к концу года предрекает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

К концу 2022-го рубль должен подешеветь в связи с постепенным сокращением профицита торгового баланса и увеличением параллельного импорта , считает член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян. Он добавил: правительство ориентировано на курс нацвалюты меньше 70 руб./$ и будет стремиться к ее ослаблению до этого уровня . Рубль может вернуться к аналогичной отметке, согласился доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. По его мнению, против российской денежной единицы сыграют падение цен на нефть, решение ЦБ по ключевой ставке, введение бюджетного правила и активизация спроса на валюту по мере восстановления импорта.

Рублевое шоссе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Из-за санкционных рисков блокировки операций с токсичными валютами сейчас трудно прогнозировать курс рубля к ним даже на краткосрочном горизонте. По этой же причине текущие котировки не отражают фундаментальной стоимости валюты РФ, особенно с учетом интересов госбюджета и экспортеров. На фоне сокращения выручки от экспорта, роста денежной массы и восстановления импорта нацвалюта будет постепенно дешеветь . Доллар к концу года может достичь отметки 70, если он еще продолжит торговаться на бирже, — уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По оценкам АКРА, к рассматриваемому периоду пара USD/RUB будет торговаться в коридоре 66–70, а EUR/RUB — 65–69. Уровни в 65–70 и 64–69 соответственно ожидают в Совкомбанке. В то же время в «Эксперт РА», «Зените» и ПСБ предрекают диапазон 64–69 руб./$. Курс может опуститься до 67-69 руб./$, подчеркнул начальник отдела структурированных продуктов «Зенит Private Banking» Гельды Союнов. Этому будет способствовать несколько факторов: один из них — сокращение поставок природного газа в страны Европы, другой — продолжающееся укрепление валюты США , констатировал он. В конце 2022-го нацвалюта будет в некоторой, но несущественной степени слабее, чем сейчас: 65 руб./$ и 64 руб./€, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Ослабления рубля до 65 за доллар и сохранения текущих позиций ожидают в Экспобанке, «Финаме» и «Сбере». При отсутствии санкций на Национальный клиринговый центр (НКЦ) до конца года курс будет равен 65 руб./$ , оценила руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. Аналитик «Финама» Андрей Маслов уверен, что нацвалюта останется в уже привычном диапазоне 60–65 за доллар и евро, так как маловероятно, что последний отойдет от паритета с валютой США к концу 2022-го.

Рублевое шоссе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его мнению, курс рубля во многом сохраняет устойчивость на фоне сильного перекоса торгового баланса после серьезного падения импорта в РФ, а также вследствие ограничительных мер , сделавших российскую валюту по факту не свободно конвертируемой.

— К доллару США рубль стабилизируется у 60, так как этот уровень, похоже, является равновесным. Также мы ждем укрепления нацвалюты до 56 против евро, он на фоне повышения ставки ФРС и приближения зимы скорее будет дешеветь, — отметил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

На Мосбирже по состоянию на 26 октября доллар и евро торгуются по 61,4.

Факторы влияния

Текущий счет платежного баланса — основной фактор для нацвалюты — останется профицитным в ближайшие месяцы и годы, что вместе с жесткими ограничениями на движение капитала поддержит рубль стабильным, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, помощь российским активам и рублю также могут оказать выборы в конгресс США 8 ноября, так как ожидается потеря демократами большинства голосов в сенате и снижение поддержки Украины со стороны Вашингтона . А республиканцы могут быть более заинтересованными в переговорах с Россией и заключении договоренностей по безопасности в Европе и мире, указал он. Кроме того, возможные встречи представителей РФ и США 15–16 ноября на саммите G20 на Бали могут снизить геополитическую напряженность и поддержать нацвалюту , добавил специалист.

В 2022-м рубль уже стал лучшей валютой мира не только среди развивающихся, но и развитых стран: он укрепился к доллару с начала года на 22%, подчеркнул он. Для сравнения: бразильский реал, находящийся на второй строчке, вырос на 6%, мексиканский песо — на 3%. Тогда как евро ослаб к валюте США на 13%, британский фунт — на 17%, японская иена — на 23%.

Рублевое шоссе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В пользу укрепления рубля говорит и то, что полное возвращение к бюджетному правилу откладывается на 2025 год . Это не значит, что Минфин не будет покупать, например, юань в ФНБ, но отсутствие массированных продаж рубля в течение налоговых периодов, которые в России происходят в конце каждого месяца, будет работать на поддержку нацвалюты, — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По оценкам аналитика, на усиление нацвалюты также работает сохранение ключевой ставки в октябре и ее возможное небольшое снижение в декабре . А вот решения ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам, которые почти наверняка будут связаны с их резким повышением, поспособствуют укреплению доллара и евро, но не рубля. Негативом для российской валюты может стать снижение цен на сырье, а также новые геополитические обострения и санкции, подчеркнула она.

Согласно прогнозу Минэка, курс рубля будет постепенно ослабевать — с 68,1 руб./$ в этом году до 72,2 в 2025-м.