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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом в пятницу, 16 декабря, говорится в заявлении регулятора.

Сохранная сигнализация: рынок ждет фиксации ключевой в 7,5% в декабре
Как ЦБ балансирует между макроэкономическими рисками

«Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились. По прогнозу ЦБ РФ годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Также Банк России сообщил, что в ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% по сравнению с 12,6% в октябре. По оценкам регулятора, в настоящее время инфляционное давление в целом умеренное.

Таким образом Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

9 декабря опрошенные «Известиями» аналитики заявили о том, что на заседании 16 декабря Центробанк оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Отмечается, что сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году.

Тогда же президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он также добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

5 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о том, что российская экономика выдержала односторонние санкции. Он подчеркнул, что уровень инфляции в РФ ниже, чем во многих западных странах. В России она замедляется, ее годовой уровень по состоянию на декабрь составляет 12%, а средняя трехмесячная инфляция составляет менее 3% в год.

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