Политолог оценила вероятность начала военного конфликта Сербии и Косово

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова допустила военные столкновения между Сербией и Косово из-за случайных провокаций или непреднамеренного начала боевых действий.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 27 декабря, эксперт отметила, что до последнего времени власти Приштины и Белграда демонстрировали свои вооруженные силы и мощь только с целью поднятия ставок в переговорном процессе, и ни одна сторона не заинтересована в вооруженных противостояниях.

Между тем переговоры в последний месяц зашли в тупик. Сербская сторона настаивает на создании сообщества сербских муниципалитетов, на что Приштина не хочет соглашаться.

Политолог указала на существование провокаций и тот факт, что косовская полиция действует несогласованно с достигнутыми ранее договоренностями.

«Я бы сказала, что полицейские методы как силовые могли быть использованы Приштиной, а столкновение вооруженных сил Сербии и Косово до последнего казалось маловероятным, но насколько сейчас взрывоопасна ситуация, конечно, прогноз делать невозможно», — отметила Соколова.

По ее словам, уже вероятны столкновения, вызванные провокациями или военными инцидентами, которые могут спровоцировать стороны.

Политолог выразила уверенность в том, что дислоцированные в Косово международные силы предотвратят столкновения.

«На мой взгляд, международные силы — и силы для Косово, и миссия Европейского союза EULEX — с этим должны справиться», — подытожила Соколова.

Ранее 27 декабря власти Сербии и Косово привели в полную боеготовность свои вооруженные силы. Сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности, пишет RT.

Вучевич отметил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также защищает всех граждан Сербии, пишет НСН.

Как сообщают источники, близкие к Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR), 1,5 тыс. военных готовятся провести операцию по ликвидации баррикад, возведенных на севере края, отмечает телеканал «360».

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от Вучича добиться разбора баррикад. В противном случае они пригрозили закрыть глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией», отмечает телеканал «Звезда».

Также 26 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве обеспокоен возможностью еще одного масштабного конфликта. По ее словам, в МИДе опасаются, что действия Приштины могут привести к началу масштабного военного конфликта в непризнанном Косово.

Дипломат с сожалением констатировала, что развернутые в регионе военные контингенты ЕС и НАТО «не могут и не хотят повлиять на происходящее», пишет Life.ru.

24 декабря сообщалось о прибытии косовских снайперов в город Лепосавич. Отмечается, что это произошло вопреки гарантиям международных миссий НАТО (KFOR) и Евросоюза (EULEX).

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.