Стало известно о полной боевой готовности войск непризнанного Косово

Власти непризнанного Косово привели в полную боеготовность свою армию. Об этом сообщила газета «Вечерние новости» в понедельник, 26 декабря, со ссылкой на источники.

По информации издания, согласно приказу, сотрудники сил безопасности должны быть сегодня ночью в казармах или в пределах досягаемости мобильных телефонов и быть готовыми к передвижению в ночное время.

Это распространяется на подразделения из Приштины, Пеи и Призрена. Всего 1,5 тыс. человек.

Ранее этим же днем сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность.

24 декабря спецназ полиции Косово, вооруженный снайперскими винтовками, прибыл на север самопровозглашенной республики, в город Лепосавич. Отмечается, что стягивание дополнительных косовских сил противоречит гарантиям международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) и миссии Евросоюза (EULEX).

Сербы уже больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Как сообщали 10 декабря «Вечерние новости», они были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. Однако это вызвало яростное озлобление косово-албанских властей. В ход пошли угрозы разобрать баррикады силой с использованием тяжелой техники.

За день до этого сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю Северную Митровицу.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.