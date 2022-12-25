Реклама
Прямой эфир
Мир
ООН осудила ограничение трудоустройства для жительниц Афганистана
Мир
Косовские снайперы прибыли на север непризнанной республики
Мир
Die Welt указала на риск для ФРГ оказаться во власти Катара из-за газа
Мир
Во Франции назвали визит Зеленского в США предвестником мировой войны
Мир
Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях
Мир
Кабмин России выделил более 800 млн рублей для поставок зерна Кубе
Мир
Король Испании назвал конфликт на Украине причиной энергокризиса
Армия
В России разработали авиационную версию снаряда «Краснополь»
Мир
Экс-глава МИД Италии Фраттини скончался в возрасте 65 лет
Мир
Советник Зеленского призвал уничтожить заводы оружия в Иране
Общество
Католики всего мира отмечают Рождество Христово
Мир
В США из-за морозов и обильных осадков снизилась добыча газа
Сюжет:

Косовские снайперы прибыли на север непризнанной республики

0
Фото: REUTERS/Florion Goga
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецназ полиции Косово, вооруженный снайперскими винтовками, прибыл на север самопровозглашенной республики, в город Лепосавич. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила газета «Вечерне новости».

По все стороны баррикад: в Сербии выдвинули условия мира с Косово
Какова роль Запада в решении закоренелого конфликта

Отмечается, что стягивание дополнительных косовских сил противоречит гарантиям Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) и Миссии Евросоюза (EULEX). Изначально речь шла о том, что в регион, помимо иностранных представителей, будут допущены только рядовые полицейские.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот день бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

До этого, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права действовать в сербских районах без согласия местных властей.

Накануне министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022