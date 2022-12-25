Косовские снайперы прибыли на север непризнанной республики

Спецназ полиции Косово, вооруженный снайперскими винтовками, прибыл на север самопровозглашенной республики, в город Лепосавич. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила газета «Вечерне новости».

Отмечается, что стягивание дополнительных косовских сил противоречит гарантиям Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR) и Миссии Евросоюза (EULEX). Изначально речь шла о том, что в регион, помимо иностранных представителей, будут допущены только рядовые полицейские.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот день бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

До этого, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права действовать в сербских районах без согласия местных властей.

Накануне министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.