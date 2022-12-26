В МИД РФ указали на невозможность ЕС и НАТО повлиять на ситуацию в Косово

Контингенты стран Евросоюза (ЕС) и НАТО не могут повлиять на происходящее в Косово. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последние события в регионе.

«Развернутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее. Как и во время кровавых антисербских погромов 2004 года, они выступают в роли статистов, потворствуют эскалации в угоду планам А. Курти (премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти. — Ред.) зачистить территорию Косово от неалбанского населения», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

Дипломат подчеркнула, что ключевой предпосылкой косовского урегулирования является твердое соблюдение международно-правовых основ. По ее словам, попытки подорвать либо игнорировать фундаментальную резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 недопустимы.

«Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косово лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта», — предупредила Захарова.

Она также добавила, что подыгрывание официального Брюсселя интересам косоваров «переходит все мыслимые пределы цинизма».

Сербы уже больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Как сообщало 10 декабря местное издание «Вечерне новости», они были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. Однако это вызвало яростное озлобление косово-албанских властей. В ход пошли угрозы разобрать баррикады силой с использованием тяжелой техники.

Для урегулирования ситуации на место прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово (EULEX) и сотрудники международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR). Так, по данным издания, EULEX находится у города Лепосавич, а KFOR — в 150 м от баррикад на дороге. Уточняется, что сотрудники миссий вооружены.

За день до этого сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.