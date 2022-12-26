Реклама
Прямой эфир
Мир
Суд в Минске заочно приговорил пловчиху Герасименю к 12 годам за призывы к санкциям
Туризм
Авиакомпания iFly полностью отменила полеты из России в Египет
Мир
В Южной Корее выявили первый случай заражения «поедающим мозг» паразитом
Мир
Саакашвили отказался сдавать тесты на отравление без участия западных медиков
Мир
В США заявили о прекращении существования Украины как государства
Происшествия
Человек пострадал в результате столкновения восьми машин в Подмосковье
Мир
Речь Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением в Британии
Общество
Матвиенко в рамках «Елки желаний» исполнила мечты двух мальчиков
Мир
В МИД РФ указали на невозможность ЕС и НАТО повлиять на ситуацию в Косово
Наука
Происхождение повредившей «Союз МС-22» частицы до сих пор неясно
Общество
Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт РФ
Политика
Песков указал на продвижение в вопросе реализации зерновой сделки
Сюжет:

В МИД РФ указали на невозможность ЕС и НАТО повлиять на ситуацию в Косово

Захарова: контингенты Евросоюза и НАТО не могут повлиять на происходящее в Косово
0
Фото: REUTERS/Florion Goga
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контингенты стран Евросоюза (ЕС) и НАТО не могут повлиять на происходящее в Косово. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последние события в регионе.

«Косовары — инструмент в руках Запада для достижения зловещих целей»
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко — о роли и целях США и Европы в событиях в частично признанной республике

«Развернутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее. Как и во время кровавых антисербских погромов 2004 года, они выступают в роли статистов, потворствуют эскалации в угоду планам А. Курти (премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти. — Ред.) зачистить территорию Косово от неалбанского населения», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

Дипломат подчеркнула, что ключевой предпосылкой косовского урегулирования является твердое соблюдение международно-правовых основ. По ее словам, попытки подорвать либо игнорировать фундаментальную резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 недопустимы.

«Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косово лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта», — предупредила Захарова.

Она также добавила, что подыгрывание официального Брюсселя интересам косоваров «переходит все мыслимые пределы цинизма».

Сербы уже больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Как сообщало 10 декабря местное издание «Вечерне новости», они были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. Однако это вызвало яростное озлобление косово-албанских властей. В ход пошли угрозы разобрать баррикады силой с использованием тяжелой техники.

Для урегулирования ситуации на место прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово (EULEX) и сотрудники международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR). Так, по данным издания, EULEX находится у города Лепосавич, а KFOR — в 150 м от баррикад на дороге. Уточняется, что сотрудники миссий вооружены.

За день до этого сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022