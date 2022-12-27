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Эксперт оценил обстановку с добычей нефти в России

Эксперт Митрахович: экономика и российская нефтяная индустрия оказались достаточно устойчивы к санкциям
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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По итогам 2022 года добыча нефти в России, возможно, несколько увеличится, хотя в будущем может наблюдаться снижение показателя. Экономика и российская нефтяная индустрия оказались достаточно устойчивы к санкциям, рассказал «Известиям» 27 декабря ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«В принципе, действительно, снижение добычи российской нефти возможно. <…> Но вместе с тем добыча нефти по итогам года, возможно, даже увеличится на пару процентов. То есть экономика и нефтяная индустрия оказались достаточно устойчивы к санкциям», — уточнил он.

Эксперт напомнил о введенном со стороны Европейского союза эмбарго на морские поставки нефти из РФ и установленной предельной стоимости на российский энергоресурс, влияющих на сокращение экспорта в европейском направлении.

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Также Митрахович уточнил, что в последние месяцы российская сторона скупает танкеры, которые стали бы альтернативой западным перевозчикам. Однако пока еще неизвестно, сколько Россия сможет перенаправить нефти с использованием своих танкеров.

В случае если не получится быстро перенаправить энергоресурс и будет «проседание добычи и экспорта» в первые месяцы 2023 года, позже ситуация в отрасли, вероятно, «будет выправляться из-за сезонного спроса на нефть», отметил эксперт.

Говоря о влиянии на мировой рынок, Митрахович не исключил дефицита нефти, если ОПЕК+ не будет увеличивать добычу и при этом в Китае будут отменяться локдауны.

«Я думаю, что американцы будут уговаривать ОПЕК+ нарастить добычу. Для России принципиально важно, как будет ОПЕК+ реагировать на подобное требование. Если ОПЕК+ будет вести себя в 2023 году, как вела себя в 2022 году, то России это наруку», — сказал он, добавив, что если США уговорят Саудовскую Аравию и ОАЭ на увеличение уровня добычи, то это может стать сложностью для РФ.

Французская газета Les Echos 23 декабря сообщила, что мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России.

Вице-премьер РФ Александр Новак 23 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» дал оценку ситуации в нефтегазовой сфере и допустил снижение добычи черного золота на 5–7% в начале 2023 года. При этом он также сообщил, что по итогам 2022 года прогнозируется рост добычи нефти в РФ.

24 декабря Новак заявил, что энергоресурсы из России незаменимы и их нельзя заменить на другие. Он подчеркнул, что РФ — крупнейший игрок в энергетической сфере, экспортирует 20% природного газа и 20% нефти, которые представлены на мировом рынке. Также Новак рассказал, что Европа была основным рынком сбыта российских нефтепродуктов, и допустил, что Брюссель может пересмотреть решение об эмбарго.

Кроме того, 26 декабря Новак сообщил о планах России к 2025 году увеличить экспорт нефти до 260 млн т за счет сотрудничества со странами Азиатского-Тихоокеанского региона.

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