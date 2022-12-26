Во Франции заявили о страхе рынка перед снижением добычи нефти в РФ

Мировые рынки опасаются снижения добычи нефти в России. Об этом 23 декабря сообщила французская газета Les Echos.

«Рынки, на которых уже фиксируется высокая волатильность, опасаются даже незначительного снижения добычи российской нефти», — говорится в статье.

После того, как двумя неделями ранее были зафиксированы самые низкие цены на нефть в этом году, они вновь стали расти на фоне ожидания от сокращения предложения и увеличения спроса в Китае, где снимаются коронавирусные ограничения.

24 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские энергоресурсы незаменимы и их нельзя поменять на другие или оторвать от мирового рынка. Он подчеркнул, что в будущем мировое энергопотребление будет только расти и без энергоресурсов из России мировому рынку просто не выжить.

Днем ранее Новак дал оценку ситуации в нефтегазовой сфере и допустил снижение добычи черного золота на 5–7% в начале 2023 года. При этом он также сообщил, что по итогам 2022 года прогнозируется рост добычи нефти в РФ на 2% — до 530 млн т, а нефтепереработка увеличится на 5%.

20 декабря заместитель министра финансов США Адевале Адейемо допустил, что Вашингтон и союзники могут в будущем еще сильнее снизить предельную допустимую цену на российскую нефть. Он подчеркнул, что после введения ограничений доходы Москвы от продажи топлива снизились, однако темпы добычи сырья сохранились.

До этого, 19 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в настоящий момент изучает варианты ответа на ограничения цен на нефть со стороны западных стран. По его словам, уже есть предложения и «некие наработки, которые уложены на бумагу».

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада. Он отметил, что российский бюджет не будет нести потери от этого ограничения, однако добавил, что в ситуации, когда потребитель будет определять цену на поставляемый продукт, может возникнуть коллапс отрасли.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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