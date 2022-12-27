В Кремле прокомментировали переименование должности главы Татарстана
К решению Госсовета Татарстана о переименовании должности президента республики в «раиса» нужно относиться с уважением. Об этом 27 декабря заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», — сказал он журналистам.
Ранее, 23 декабря, парламент региона принял законопроект о поправках в конституцию республики. Он, в частности, предусматривает переименование должности руководителя Татарстана.
Согласно документу, именуемая сейчас должность президента Татарстана будет звучать как «глава — раис Республики Татарстан». Однако это произойдет после окончания срока полномочий действующего президента региона Рустама Минниханова в 2025 году.
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