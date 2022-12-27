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Российские войска уничтожили за сутки до 60 боевиков на донецком направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на донецком направлении до 60 украинских военных. Об этом 27 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, поражение в ходе наступления Российской армии было нанесено подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Помимо живой силы, ВСУ лишились трех боевых машин пехоты и семи автомобилей, уточнил Конашенков.

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Он также сообщил, что российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

Ранее в этот день военнопленный из четвертой танковой бригады ВСУ Евгений Кривливый рассказал, что он с товарищами трижды собирался оставить позиции, так как никто не говорил, чего они ждут и сменит ли их кто-нибудь.

В течение месяца они просиживали дни в блиндаже «в холоде, в голоде». За едой приходилось ходить далеко, через зону, по которой работал пулеметчик, бывало, что в день на каждого приходилось не более 100 г воды.

Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» поделился кадрами удара по бронетехнике ВСУ. Российские войска уничтожили украинские танки на краснолиманском направлении в Донбассе с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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