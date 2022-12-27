Российские войска уничтожили за сутки до 60 боевиков на донецком направлении
Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки на донецком направлении до 60 украинских военных. Об этом 27 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, поражение в ходе наступления Российской армии было нанесено подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Помимо живой силы, ВСУ лишились трех боевых машин пехоты и семи автомобилей, уточнил Конашенков.
Он также сообщил, что российские ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.
Ранее в этот день военнопленный из четвертой танковой бригады ВСУ Евгений Кривливый рассказал, что он с товарищами трижды собирался оставить позиции, так как никто не говорил, чего они ждут и сменит ли их кто-нибудь.
В течение месяца они просиживали дни в блиндаже «в холоде, в голоде». За едой приходилось ходить далеко, через зону, по которой работал пулеметчик, бывало, что в день на каждого приходилось не более 100 г воды.
Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» поделился кадрами удара по бронетехнике ВСУ. Российские войска уничтожили украинские танки на краснолиманском направлении в Донбассе с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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