«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе

Российские войска уничтожили украинские танки на краснолиманском направлении в Донбассе с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Кадрами удара по бронетехнике 26 декабря поделился Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Ожесточенные бои у Сватово–Кременной продолжаются. Очень активно работает артиллерия», — отмечается в публикации.

Ранее, 23 декабря, Минобороны РФ тоже показало боевое применение «Солнцепека» по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Отмечалось, что при этом используются термобарические снаряды, поэтому происходит «колоссальное поражение», а «пехоте остается работать по минимуму».

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».