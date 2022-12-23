МО РФ показало применение ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ

Минобороны России 23 декабря показало боевое применение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

«Тяжелая огнеметная система предназначена для поражения живой силы, техники, находящейся в хорошо укрепленных районах. Термобарические снаряды используем. Поэтому там колоссальное поражение происходит. Пехоте остается работать по минимуму», — рассказал военнослужащий расчета ТОС.

Как отметили в военном ведомстве, боевая машина оперативно развертывается и наносит удары 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами. Разведка целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

После выполнения огневой задачи боевая машина меняет позицию и перезаряжается, добавили в Минобороны.

Ранее, 21 декабря, ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек». Отмечается, что боевая машина скрытно выдвигается на позицию для поддержки наступающих подразделений российской армии. «Солнцепек» работает с расстояния от 6 до 10 км.

8 декабря бойцы подразделения Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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