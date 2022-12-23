Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg рассказал об опасениях Зеленского из-за будущей помощи США
Общество
Экспорт медикаментов из Евросоюза в Россию превысил €7 млрд
Мир
Der Spiegel узнал о требовании «Зеленых» поставить танки Украине
Мир
МИД КНДР заявил о способности РФ защитить страну без внешней помощи
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
Экономика
Италия выдала 96 медицинских виз россиянам в 2022 году
Мир
В Марокко потушили пожар на территории газохранилища
Мир
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Мир
МИД КНДР назвал преступными поставки оружия США на Украину
Мир
ЕК заблокировала €22 млрд на финансирование программ Венгрии
Мир
Госсекретарь минэкономики ФРГ призвал ЕК усилить контроль над Twitter
Мир
В МИД РФ выразили надежду на здравые решения США во избежание кризиса
Сюжет:

МО РФ показало применение ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России 23 декабря показало боевое применение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

«Тяжелая огнеметная система предназначена для поражения живой силы, техники, находящейся в хорошо укрепленных районах. Термобарические снаряды используем. Поэтому там колоссальное поражение происходит. Пехоте остается работать по минимуму», — рассказал военнослужащий расчета ТОС.

«Подняли «птичку», засекли точку, передали артиллеристам, те отработали»
Окопная правда одной из наиболее горячих точек Луганской Народной Республики

Как отметили в военном ведомстве, боевая машина оперативно развертывается и наносит удары 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами. Разведка целей и корректировка огня осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

После выполнения огневой задачи боевая машина меняет позицию и перезаряжается, добавили в Минобороны.

Ранее, 21 декабря, ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек». Отмечается, что боевая машина скрытно выдвигается на позицию для поддержки наступающих подразделений российской армии. «Солнцепек» работает с расстояния от 6 до 10 км.

8 декабря бойцы подразделения Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022