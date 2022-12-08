Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе
Мир
В Монголии на фоне протестов задержали подозреваемых в хищениях угля
Наука
В России создан «растущий» вместе с ребенком экзоскелет
Экономика
В Минэнерго отрицают серьезные последствия для России из-за потолка цен на нефть
Общество
В деле экс-начальника ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток
Мир
Шольц заявил о планах создать противоракетный щит при участии стран ЕС
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали напряженной обстановку по заболеваемости гриппом
Общество
МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди
Общество
Мошенники стали звонить россиянам с номеров Турции, Казахстана и Ирана
Мир
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии
Армия
ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении
Общество
В Донецке в пяти обесточенных из-за обстрелов ВСУ шахтах находятся 186 горняков
Сюжет:

ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бойцы подразделения Западного военного округа (ЗВО) 8 декабря нанесли удар из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Как рассказал один из бойцов подразделения, огонь системы ТОС-1А по району сосредоточения украинских военных корректировали при помощи беспилотника, пишет «РИА Новости».

СВОе время: как зимняя кампания повлияет на исход спецоперации
Рано или поздно военная составляющая закончится, считают эксперты

Кадры оперативного контроля зафиксировали момент поражения цели и последствия удара, они представлены в Telegram-канале агентства.

Ранее в четверг офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что во время очередной попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе украинские силовики оказались под огнем своей же артиллерии. Марочко отметил, что украинский командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар своих же войск. В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж

29 ноября Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки наступления в направлении населенного пункта Сватово в ЛНР. Офицер отметил, что боевики ВСУ, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

Еще 24 ноября Марочко сообщал, что ВСУ планируют наступление на Сватово и Кременную в течение 5–7 дней. А 21 ноября Марочко рассказал, что в рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство. По его словам, украинские офицеры в докладах командирам в пункте «проблемные вопросы» стали указывать причины, не позволяющие им выполнить боевую задачу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022