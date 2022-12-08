ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении

Бойцы подразделения Западного военного округа (ЗВО) 8 декабря нанесли удар из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по опорным пунктам украинских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Как рассказал один из бойцов подразделения, огонь системы ТОС-1А по району сосредоточения украинских военных корректировали при помощи беспилотника, пишет «РИА Новости».

Кадры оперативного контроля зафиксировали момент поражения цели и последствия удара, они представлены в Telegram-канале агентства.

Ранее в четверг офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что во время очередной попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе украинские силовики оказались под огнем своей же артиллерии. Марочко отметил, что украинский командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар своих же войск. В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж

29 ноября Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки наступления в направлении населенного пункта Сватово в ЛНР. Офицер отметил, что боевики ВСУ, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

Еще 24 ноября Марочко сообщал, что ВСУ планируют наступление на Сватово и Кременную в течение 5–7 дней. А 21 ноября Марочко рассказал, что в рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство. По его словам, украинские офицеры в докладах командирам в пункте «проблемные вопросы» стали указывать причины, не позволяющие им выполнить боевую задачу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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