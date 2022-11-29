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В ЛНР отразили попытку наступления ВСУ в направлении Сватово

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ, пытаясь атаковать в направлении Сватово, несут колоссальные потери
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки наступления в направлении населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал 29 ноября офицер второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении Сватово. Противник силами до нескольких ротно-тактических групп пытается прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений — с севера, запада и юга от населенного пункта», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что боевики ВСУ, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

Еще 24 ноября Марочко сообщал, что ВСУ планируют наступление на Сватово и Кременную в течение 5–7 дней. А 21 ноября Марочко рассказал что в рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство. По его словам, украинские офицеры в докладах командирам в пункте «проблемные вопросы» стали указывать причины, не позволяющие им выполнить боевую задачу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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