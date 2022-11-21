В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной

Разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что в рядах офицерского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовско-кременском направлении растет недовольство. Об этом рассказал 21 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, украинские офицеры в докладах командирам в пункте «проблемные вопросы» стали указывать причины, не позволяющие им выполнить боевую задачу.

«Вместо рассмотрения вопросов по существу в отношении них начали проводить служебные расследования с последующим дисциплинарным взысканием, что в свою очередь вызвало негативную реакцию в отношении старших офицеров, курируемых натовским объединенным штабом», — цитирует Марочко ТАСС.

20 ноября официальный представитель военного ведомства республики Иван Филипоненко рассказал, что ВСУ в боях с подразделениями Народной милиции (НМ) ЛНР за минувшие сутки потеряли до 55 человек. По его словам, также уничтожены две артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.

За несколько дней до этого Марочко заявил, что ВСУ выдыхаются на луганском направлении. По его словам, украинские боевики уходят в глухую оборону.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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