Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие сутки потеряли до 55 человек. Об этом 20 ноября сообщил официальный представитель военного ведомства республики Иван Филипоненко.

«За прошедшие сутки <...> противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера», — цитирует его пресс-служба НМ ЛНР в Telegram-канале.

Он также отметил, что уничтожены две артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Несколько дней назад офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ выдыхаются на луганском направлении.

10 ноября сообщалось, что ВСУ с начала российской спецоперации по защите Донбасса выпустили 458 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Луганской Народной Республике.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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