В ЛНР заявили, что на луганском направлении ВСУ выдохлись

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдыхаются на луганском направлении, на некоторых участках переходят к обороне. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция: на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — сказал он в эфире Первого канала.

При этом ВСУ продолжают попытки атаки.

Днем ранее временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под контролем Украины находится всего 1% территории ЛНР, ВСУ заняли в регионе три населенных пункта. Тогда же он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР достаточно сложная, но контролируемая. По словам Пасечника, противник бросает на данное направление все имеющиеся резервы.

16 ноября Марочко сообщил, что ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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