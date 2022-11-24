В ЛНР заявили о планах ВСУ возобновить наступление на Сватово и Кременную

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступление на Сватово и Кременную в течение 5–7 дней. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на дынные разведки.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что за эти дни украинские военные хотят восполнить потери, а также провести боевое слаживание.

Также Марочко отметил, что через 5–7 дней начнутся холода и морозы, что упростит продвижение техники.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки ВСУ силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении Площанки и Червонопоповки в ЛНР.

При этом было уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.

21 ноября Марочко рассказал что в рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство. По его словам, украинские офицеры в докладах командирам в пункте «проблемные вопросы» стали указывать причины, не позволяющие им выполнить боевую задачу.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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