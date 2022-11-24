На купянском направлении при помощи артиллерии и ударов штурмовой и армейской авиации в районе населенного пункта Берестовое в Харьковской области российские войска сорвали попытку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции ВС РФ. Об этом сообщил 24 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа», — добавил он.

Кроме того, как заявил Конашенков, на краснолиманском направлении российские военные пресекли попытки ВСУ силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении Площанки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

При этом было уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.

«На южнодонецком направлении в результате нанесения огневого поражения сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Владимировка, Павловка и Времевка», — добавил Конашенков.

Также была пресечена попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области.

Накануне Конашенков сообщил, что российские войска сорвали попытку противника перейти в атаку на купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское. Российские войска, подавив наступление огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем, уничтожили более 30 боевиков, два автомобиля и один миномет.

16 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские военные сорвали атаки ВСУ, усиленных наемниками, на купянском направлении, уничтожив более 60 боевиков.

11 ноября в ведомстве сообщили, что российские военные отбросили на купянском направлении украинских боевиков, предпринявших неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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