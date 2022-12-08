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Артиллерия ВСУ под ЛНР накрыла огнем свою же пехоту

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ накрыли огнем артиллерии свою же ротнотактическую группу
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Во время очередной попытки наступления на сватовском участке фронта в Донбассе украинские силовики оказались под огнем своей же артиллерии. Об этом 8 декабря рассказал офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

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«При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротнотактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии», — цитирует Марочко «РИА Новости».

По его словам, такая ситуация могла произойти из-за несогласованности действий ВСУ с артподразделениями или возникшими проблемами со связью на данном участке фронта. Офицер НМ ЛНР отметил, что украинский командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар своих же войск.

«В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж», — рассказал Марочко.

Ранее, 29 ноября, Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают безуспешные попытки наступления в направлении населенного пункта Сватово в ЛНР. Марочко отметил, что боевики ВСУ, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

До этого, 24 ноября, Марочко сообщал, что ВСУ планируют наступление на Сватово и Кременную в течение 5–7 дней. А 21 ноября Марочко рассказал, что в рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство. По его словам, украинские офицеры в докладах командирам в пункте «проблемные вопросы» стали указывать причины, не позволяющие им выполнить боевую задачу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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