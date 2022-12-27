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АвтоВАЗ спрогнозировал рост цен на Lada в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В АвтоВАЗе полагают, что рост цен на машины Lada в 2023 году будет меньше инфляции. Об этом рассказал гендиректор предприятия Максим Соколов 27 декабря.

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«Пока мы заложили рост цен меньше инфляции... Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», — рассказал Соколов о ценах на автомобили Lada в 2023 году «РИА Новости».

По сведениям Минэкономразвития, инфляция на уровне 5–7% — актуальная оценка ЦБ на следующий год, а ведомство прогнозирует ее на уровне 5,5%.

Последнее (третье по счету) повышение цен на автомобили Lada в текущем году было замечено в марте 2022 года, когда весь модельный ряд российского бренда подорожал на 42–159 тыс. рублей. В августе 2022 года АвтоВАЗ поднял цены на модель Lada Largus, а в сентябре текущего года — на трехдверный внедорожник Lada Niva Legend в базовой комплектации. Ноябрь 2022 года повышение цены коснулось одной из версий модели Lada Niva Travel.

26 декабря гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов в Ижевске сообщил, что серийное производство электромобиля e-Largus начнется в 2024 году. Первая опытная партия Lada e-Largus будет выпущена в конце 2023 года. Соколов также добавил, что это будет самый дешевый отечественный электромобиль в России.

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