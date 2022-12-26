Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнется в 2024 году

Серийное производство электромобиля e-Largus начнется в 2024 году. Об этом 26 декабря сообщил журналистам президент АвтоВАЗа Максим Соколов во время презентации новинки на заводе в Ижевске.

«Объем будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платежеспособный спрос и объем господдержки», — сказал Соколов.

Первая опытная партия Lada e-Largus, по его словам, будет выпущена в конце 2023 года.

Соколов отметил, что это будет самый дешевый отечественный электромобиль в России.

«Я могу точно сказать, что она (цена. — Ред.) будет конкурентной. Во-первых, потому что этот автомобиль отечественный, а во-вторых, мы рассчитываем на максимальный уровень господдержки», — добавил президент АвтоВАЗа.

В сентябре Соколов в интервью «Известиям» сообщил, что в перспективе объем выпуска электрических e-Largus может составить до 10 тыс. автомобилей в год, если на этот автомобиль будет активный спрос на рынке.