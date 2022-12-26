Два мирных жителя пострадали при обстреле Макеевки в ДНР

В Макеевке двое мужчин пострадали из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 декабря поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Таймырской, 32 — ранен мужчина 1991 года рождения; по улице Таймырской, 34 — ранен мужчина 1988 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.

Кроме того, в Петровском районе Донецка был поврежден многоквартирный жилой дом по адресу: улица Новосадовая, 20.

Тем же днем два человека пострадали в результате очередного обстрела Петровского района города со стороны украинских националистов. По информации СЦКК, в понедельник было нанесено 11 артиллерийских ударов.

Спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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