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Названы полезные рецепты на замену салатам с майонезом на Новый год

Эксперт Мутовин назвал три полезных рецепта, которые станут полезной альтернативой салатам с майонезом на Новый год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Практически все традиционные новогодние салаты заправляются майонезом, однако этот соус отличается высокой калорийностью и зачастую включает вредные добавки. Рецептами полезных салатов без майонеза с «Известиями» поделился сооснователь сервиса доставки еды «Много лосося» Александр Мутовин.

Салат с кальмаром, авокадо и черри

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«Необычный для новогоднего ужина, но очень полезный салат с кальмаром понравится многим. В мясе этого морепродукта много белка, минералов и витаминов, поэтому блюдо получится идеальным для тех, кто следит за питанием», — отметил эксперт.

Для приготовления блюда потребуются следующие ингредиенты: кальмар, помидоры черри, авокадо, лук красный, масло растительное и кунжутное, чеснок, кинза, соус соевый и соус терияки.

«Здесь приготовить нужно лишь кальмара — в кастрюле довести до кипения воду, отварить морепродукт и очистить. Помидоры и авокадо необходимо нарезать. Чтобы подать салат красиво, все ингредиенты можно сложить в тарелку по отдельности и не перемешивать, украсить луком, кинзой и залить соусами. Получится вкусное и полезное блюдо, которое очень легко и быстро готовится», — подчеркнул Мутовин.

Салат с креветками

Еще одно легкое и при этом сытное блюдо, идеально подходящее для новогоднего стола — салат с креветками. В сочетании с рукколой креветки обеспечат витаминами и энергией на весь праздничный вечер.

Необходимые ингредиенты: креветки, помидоры черри, огурец свежий, руккола, кедровые орехи, сыр пармезан, масло подсолнечное, соус-крем бальзамический, чеснок и перец черный молотый. Для приготовления заправки также понадобятся лимон, горчица зернистая, мед, масло оливковое, соль.

«Самое главное здесь — приготовить вкусные креветки. Их необходимо почистить, залить лимонным соком с медом и пожарить на чесночном масле. Порежьте помидоры и огурцы, сложите все ингредиенты в миску и перемешайте. Чтобы салат не был сухим, заправьте его соусом из лимона, горчицы, меда и масла. Украсьте блюдо тертым сыром. В итоге выйдет прекрасное легкое и диетическое блюдо!» — заявил сооснователь сервиса.

Салат цезарь с опаленным лососем

В новогоднее меню также органично впишется классический и всеми любимый салат цезарь. При этом более интересным станет вариант блюда с рыбой вместо курицы. Особенно оригинально будет подать салат с опаленным лососем.

Ингредиенты: лосось, листья салата, сухарики, яйца перепелиные, соус «Цезарь», сыр пармезан, помидоры черри.

«В этом рецепте есть одна сложная задача — опалить лосось. Для этого вам понадобится кулинарная горелка. Жечь лосось нужно аккуратно и очень деликатно, чтобы появился лишь запах слегка опаленной рыбы. Отварите яйца, порежьте все ингредиенты и выложите в миску. Положите опаленный лосось сверху и украсьте блюдо сухариками и тертым сыром. Получится новое видение старого рецепта», — добавил Мутовин.

Ранее в декабре бренд-шеф сети «Азбука Севера» Сергей Гордеев подготовил три рецепта интересных и простых в приготовлении новогодних закусок, которые станут отличной альтернативой традиционным салатам. Так, специалист рекомендовал приготовить бутерброды с чиром, обжаренным картофелем и маринованным луком.

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