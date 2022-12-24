Шеф-повар поделился необычными и простыми рецептами закусок на Новый год

На Новый год россияне традиционно готовят любимые праздничные блюда, такие как оливье или сельдь под шубой. Однако порой новогодний стол хочется разнообразить более необычными закусками. Три рецепта интересных и простых в приготовлении новогодних закусок для «Известий» подготовил бренд-шеф сети магазинов дикой северной рыбы, дичи и таежных деликатесов «Азбука Севера» Сергей Гордеев.

Бутерброд с чиром, обжаренным картофелем и маринованным луком

Для приготовления понадобятся: филе чира слабосоленого (60 г), картофель молодой (1 шт.), лук красный (20 г), соевый соус (3 г), уксус винный (4 г), масло сливочное (15 г), сахар (1 г), хлеб бородинский и чеснок по вкусу. Также для украшения блюда необходимо несколько веток укропа.

«Хлеб обжарить на сливочном масле с одной стороны, натереть чесноком. Картофель в кожуре отварить до полуготовности, нарезать кольцами не толсто, обжарить до золотистого цвета, откинуть на салфетку. Лук нарезать полукольцами и замариновать в смеси из соевого соуса, сахара и винного уксуса. В конце на хлеб выложить обжаренный картофель, сверху пластики чира, нарезанные под углом, сверху маринованный лук и укроп», — рассказал Гордеев.

Бутерброд со слабосоленой чавычей и пюре из зеленого горошка

Необходимые ингредиенты: чавыча слабосоленая (60 г), горошек зеленый свежемороженый (50 г), масло сливочное (10 г), хлеб бородинский и сода (на кончине чайной ложки). Также потребуется соль и перец черный по вкусу.

«Горошек отварить с содой, хорошо размять со сливочным маслом, добавить соль и перец. Хлеб обжарить с одной стороны. На хлеб выкладываем пюре из горошка, сверху пластики чавычи (подвернуть). Украсить укропом», — указал повар.

Бутерброд с тугунком, мятым картофелем, зеленым и маринованным луком

Эксперт представил еще один не менее интересный вариант новогодней закуски, для приготовления которого потребуется приобрести слабосоленый тугунок (80 г). Также необходимы картофель (100 г), лук зеленый сушеный, масло сливочное (15 г), лук красный (20 г), винный уксус (4 г), соевый соус (3г), соль и сахар, укроп для украшения.

«Хлеб обжарить на сливочном масле с одной стороны. Картофель отварить до готовности, размять со сливочным маслом, сушеным луком и солью. Лук нарезать полукольцами и замариновать в смеси соевого соуса, сахара и винного уксуса. Тугунок очистить от костей. На хлеб выложить картофель, сверху тугунок (подвернуть), маринованный лук и укроп», — рекомендовал Гордеев.

Ранее в декабре преподаватель в сфере правильного питания (ПП) Анастасия Силаева рассказала, как продлить сроки хранения популярных новогодних салатов. Она отметила, что оливье следует готовить накануне торжества, ведь его срок годности — не более 12 часов.