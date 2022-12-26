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Зеленский назначил послом Украины в Болгарии сексолога без опыта в дипломатии

«Украинская правда» сообщила о назначении сексолога Олеси Илащук послом в Болгарии
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Фото: соцсети
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Украинский лидер Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии сексолога Олесю Илащук, у которой нет опыта дипломатической деятельности, передало издание «Украинская правда».

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«Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без дипломатического опыта», — сообщается в публикации в Telegram-канале.

Там также уточняется, что Илащук — действующий член Европейской ассоциации психологов-сексологов.

«Информация о том, что Илащук позиционирует себя сексологом, была указана в ее ФБ-профиле (в аккаунте Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Ред.), а также есть на сайте Европейской ассоциации психологов-сексологов», — говорится в материале.

Отмечается, что на данный момент ее аккаунт в Facebook недоступен.

Кроме того, на сайте президента Украины обнародовали указ № 880/2022.

«Назначить Илащук Олесю Константиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария», — сказано в тексте указа.

При этом в документе нет информации о предыдущем месте работы женщины.

Другим указом Зеленский уволил Виталия Москаленко, который занимал должность посла Украины в Болгарии до назначения Илащук.

Как сообщил ряд СМИ Украины, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский гештальт институт», а в социальных сетях заявила, что является клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Страница Илащук не верифицирована.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла страны в Германии. Мельник известен своими скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение. Кроме того, в мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя немецкого президента.

3 сентября новым послом Украины в Германии назначен Алексей Макеев.

18 ноября представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Мельника назначили замглавы украинского МИДа.

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