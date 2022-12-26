Организатор сгоревшего в Кемерово приюта рассказал свою версию произошедшего

Организатор приюта в Кемерово, где при пожаре погибли 22 человека, пастор Андрей Смирнов 26 декабря рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, пожар произошел из-за действий проживающих там людей.

«[Один из проживавших в приюте] неоднократно был замечен в употреблении алкоголя. Я хотел его выгнать из дома, но он просил его оставить», — сказал он в зале суда.

Смирнов пояснил, что этот жилец отвечал за работу котла отопления.

«Он курил, был запах никотина в той секции, в которой он проживает. Я ему говорил: «Топи котел аккуратно, поставь огнетушитель». Огнетушитель не присутствовал. Пока полной картины нет», — пояснил организатор приюта.

Он подчеркнул, что не пытался нажиться на приюте и тех, кто в нем проживал, а также выразил сожаление по поводу произошедшего. По словам Смирнова, раньше он занимался предпринимательской деятельностью — у него была клининговая компания, которая, по его словам, приносила достаточный доход. Однако Смирнов не мог «усидеть на двух стульях», продал бизнес и стал заниматься приютом.

Организатор приюта добавил, что в его помещениях жили преимущественно бездомные.

«Преимущественно там находились бездомные. Большинство из них я знаю лично. Я их поднимал с теплотрасс и помоек. Большинство из них привозила полиция или из больниц», — заключил Смирнов.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. 24 декабря организатора приюта доставили в следственный отдел, 26 декабря он был арестован.

В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности. Позже следователи выяснили, что пожар в приюте произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Отмечалось, что работник приюта мог не закрыть крышку котла.