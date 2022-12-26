Миссия НАТО в Косово сообщила о стрельбе недалеко от патруля альянса
Выстрелы были зафиксированы в северной части самопровозглашенной республики Косово. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет Reuters со ссылкой на представителей Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR).
Отмечается, что в указанном районе находится патруль более чем из 3 тыс. служащих Североатлантического альянса. Сведений о пострадавших или поврежденной военной технике не поступало.
Накануне стало известно, что начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович направился в город Рашка у административной линии Косово.
Решение было принято на совещании президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром Аной Брнабич и командованием армии после того, как в 21:45 по мск около возведенных сербами баррикад в общине Зубин-Поток произошла стрельба.
24 декабря сообщалось о прибытии косовских снайперов в город Лепосавич. Отмечается, что это произошло вопреки гарантиям международных миссий НАТО (KFOR) и Евросоюза (EULEX).
11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.
Ранее днем бойцы спецподразделения МВД Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.
Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.