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Миссия НАТО в Косово сообщила о стрельбе недалеко от патруля альянса

Reuters: в северной части Косово недалеко от патруля сил НАТО раздались выстрелы
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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Выстрелы были зафиксированы в северной части самопровозглашенной республики Косово. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет Reuters со ссылкой на представителей Международной миссии под эгидой НАТО (KFOR).

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Отмечается, что в указанном районе находится патруль более чем из 3 тыс. служащих Североатлантического альянса. Сведений о пострадавших или поврежденной военной технике не поступало.

Накануне стало известно, что начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович направился в город Рашка у административной линии Косово.

Решение было принято на совещании президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром Аной Брнабич и командованием армии после того, как в 21:45 по мск около возведенных сербами баррикад в общине Зубин-Поток произошла стрельба.

24 декабря сообщалось о прибытии косовских снайперов в город Лепосавич. Отмечается, что это произошло вопреки гарантиям международных миссий НАТО (KFOR) и Евросоюза (EULEX).

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее днем бойцы спецподразделения МВД Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

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