В Сербии заявили о «сложной ситуации» на севере Косово

Обстановка в северных регионах самопровозглашенной Республики Косово требует присутствия вооруженных сил и внимания со стороны Сербии. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович.

«Задачи, поставленные перед сербской армией и передо мной, точны, ясны и будут полностью выполнены. Ситуация сложная», — приводит его слова газета «Вечерне новости».

Мойсилович добавил, что направляется в город Рашка, расположенный у административной линии Косово.

По данным издания, в 21:45 по мск произошла стрельба в общине Зубин-Поток. Согласно имеющимся данным, столкновения произошли около возведенных сербами баррикад.

По факту случившегося президент Сербии Александр Вучич провел совещание с премьер-министром Аной Брнабич и командованием армии страны, на котором было принято решение направить главу Генштаба к линии разграничения с Косово и Метохией.

24 декабря появилась информация о прибытии косовских снайперов в город Лепосавич на севере Республики. Отмечается, что произошло вопреки гарантиям международных миссий.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Белград направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее днем бойцы спецподразделения МВД Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.