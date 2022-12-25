Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о переброске Киевом новых сил на сватовское направление
Экономика
Аналитик предрек возвращение доллара в диапазон 65-70 рублей
Мир
Два автобуса с мигрантами высадили у дома Камалы Харрис в канун Рождества
Мир
Тысячи домов остались без электричества из-за снегопада в Японии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Камчатки
Мир
В Китае назвали борьбу с гегемонией США своим ключевым успехом
Наука
В Китае анонсировали высадку тайконавтов на Луну к 2030 году
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в ночном клубе во Владивостоке
Мир
DM узнал о желании британцев отобрать свои дома у украинских беженцев
Экономика
Силуанов заявил о принципиальном отказе РФ поставлять нефть по назначенным ценам
Мир
В Венгрии увидели опасность в росте цен на энергоносители
Мир
Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране

Сгоревший в Кемерово приют для бездомных работал в качестве прикрытия для секты

Сгоревший в Кемерово приют для бездомных мог быть прикрытием для секты
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сгоревший приют в Кемерово, пожар в котором унес жизни 22 человек, использовался в качестве прикрытия для секты, которая могла использовать своих постояльце в качестве рабов. Об этом 25 декабря рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин, который побывал на месте происшествия.

На опубликованных кадрах можно заметить, что помимо самого здания приюта, в котором проживали постояльцы, вокруг расположено большое количество различных хозяйственных построек неясного назначения. Вероятнее всего, на территории приюта имелось какое-то подсобное хозяйства.

Недоброе дело: сгоревший приют в Кемерове работал нелегально
Его постояльцы пострадали из-за нарушения техники безопасности

Известно, что ночлежка содержалась пастором местной Евангельской церкви Андреем Смирновым. Сообщается, что постояльцы приюта ежедневно трудились, а в его стенах проводились регулярные проповеди и молитвы.

«Дом этот открыли евангельские христиане. Под этим наименованием скрываются, как правило, неопятидесятники-харизматы. Это те самые сектанты, которые проводят шабаши, какие-то камлания», — рассказал эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев, добавив, что сектанты очень часто зарабатывают на социально незащищенных слоях общества.

Известно, что на данный приют уже поступали жалобы от местных жителей.

«Сообщалось о том, что по данному адресу находится секта, где у людей изымают документы, банковские карты», — рассказала министр соцзащиты населения Кузбасса Елена Федюнина.

Однако за три года функционирования организации в нее ни разу не смогли попасть надзорные органы. Тем не менее сразу после пожара губернатор региона Сергей Цивилев пообещал, что все приюты, дома престарелых, в первую очередь частные будут проинспектированы в течение недели.

Смертельный пожар в работавшем неофициально приюте для бездомных на улице Таврической произошел в ночь на субботу, 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако позже в МЧС России подвергли сомнению данную версию, отметив, что она маловероятная.

В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности.

Известно, что организатор приюта, пастор Андрей Смирнов был задержан и доставлен в следственный отдел. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Известия» выяснили, что пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022