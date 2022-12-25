Сгоревший в Кемерово приют для бездомных работал в качестве прикрытия для секты

Сгоревший приют в Кемерово, пожар в котором унес жизни 22 человек, использовался в качестве прикрытия для секты, которая могла использовать своих постояльце в качестве рабов. Об этом 25 декабря рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин, который побывал на месте происшествия.

На опубликованных кадрах можно заметить, что помимо самого здания приюта, в котором проживали постояльцы, вокруг расположено большое количество различных хозяйственных построек неясного назначения. Вероятнее всего, на территории приюта имелось какое-то подсобное хозяйства.

Известно, что ночлежка содержалась пастором местной Евангельской церкви Андреем Смирновым. Сообщается, что постояльцы приюта ежедневно трудились, а в его стенах проводились регулярные проповеди и молитвы.

«Дом этот открыли евангельские христиане. Под этим наименованием скрываются, как правило, неопятидесятники-харизматы. Это те самые сектанты, которые проводят шабаши, какие-то камлания», — рассказал эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев, добавив, что сектанты очень часто зарабатывают на социально незащищенных слоях общества.

Известно, что на данный приют уже поступали жалобы от местных жителей.

«Сообщалось о том, что по данному адресу находится секта, где у людей изымают документы, банковские карты», — рассказала министр соцзащиты населения Кузбасса Елена Федюнина.

Однако за три года функционирования организации в нее ни разу не смогли попасть надзорные органы. Тем не менее сразу после пожара губернатор региона Сергей Цивилев пообещал, что все приюты, дома престарелых, в первую очередь частные будут проинспектированы в течение недели.

Смертельный пожар в работавшем неофициально приюте для бездомных на улице Таврической произошел в ночь на субботу, 24 декабря. По данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако позже в МЧС России подвергли сомнению данную версию, отметив, что она маловероятная.

В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности.

Известно, что организатор приюта, пастор Андрей Смирнов был задержан и доставлен в следственный отдел. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Известия» выяснили, что пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).