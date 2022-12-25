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Терапевт предупредила о риске возникновения проблем с сердцем из-за гриппа

Терапевт Константинова предупредила о риске воспаления сердца из-за гриппа
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Фото: Global Look Press/Christin Klose
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Свиной грипп может дать тяжелые осложнения на организм, среди них воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.

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«Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца (перекардит и миокардит). Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений», — приводит ее слова URA.RU.

Кроме того, может появляться сыпь, напоминающая синяки различного размера.

Кроме того, после перенесенного гриппа нередко развивается вирусная пневмония, к которой могут присоединиться высокая температура и синюшность кожных покровов. По словам специалиста, у больного нарастают симптомы острой дыхательной недостаточности, они выражаются в отдышке, снижении сатурации.

«Присоединяется кашель с мокротой, цианоз кожных покровов. Температура тела поднимается до 40 градусов и плохо сбивается. Если быстро не начать лечение пневмонии, то это может привести к образованию респираторного дистресс-синдрома (развитие отека легкого) с возможным летальным исходом», — добавила Константинова.

Накануне иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что боли в животе без высокой температуры являются редкими проявлениями гриппа у человека. Распознать грипп можно по его стандартным ранним симптомам, среди которых повышение температуры, боли в мышцах и озноб, добавил он.

21 декабря директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова в беседе с «Известиями» отметила вероятность заразиться тем же вариантом гриппа повторно, если иммунная система человека недостаточно отвечает на вирусы. По ее словам, переболев в начале эпидемии гриппом H1N1, затем можно встретиться с другим вирусом, например, вирусом гриппа В.

Накануне врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что при лечении гриппа нельзя принимать антибиотики с первого дня, пытаться лечить грипп народными методами, пытаться при гриппе прогреться в бане, когда есть температура. При гриппе нужно потреблять много жидкости — воду и любые безалкогольные напитки, добавил специалист.

Ранее в тот же день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал «Известиям», что грипп чреват такими осложнениями, как поражение сердца и практически всех других органов и систем. При этом, отметил он, пока зафиксированы лишь единичные случаи летальных исходов от гриппа.

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