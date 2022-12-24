Иммунолог Крючков назвал необычный симптом гриппа

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 24 декабря рассказал, что боли в животе без высокой температуры являются редкими проявлениями гриппа у человека.

«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры с какими-то другими проявлениями, например, общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот», — сказал Крючков в беседе с URA.RU.

При этом он уточнил, что распознать грипп можно по его стандартным ранним симптомам, среди которых повышение температуры, боли в мышцах и озноб.

Как отметил Крючков, все остальные симптомы проявляются уже после стандартных.

Ранее, 21 декабря, врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова в беседе с «Известиями» рассказала, что при недостаточном ответе иммунной системы человека на вирусы существует риск повторно заразиться тем же вариантом гриппа. По ее словам, переболев в начале эпидемии гриппом H1N1, затем можно встретиться с другим вирусом — например, вирусом гриппа В. Специалист рекомендовала проходить вакцинацию от гриппа даже после болезни, спустя две–четыре недели после выздоровления.