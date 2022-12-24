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Появились кадры приюта для бездомных в Кемерово до пожара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились фотографии нелегального приюта для бездомных в Кемерово, пожар в котором унес жизни 22 постояльцев. На кадрах представлен вид комнат в здании до трагедии.

Кемерово

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Судя по снимкам, в частном доме находились несколько жилых комнат, кухня, два туалета, баня, огород.

Кемерово

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, были обустроены неотапливаемая пристройка и отдельное помещение, где работал магазин по продаже корма для животных.

Кемерово

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на субботу, 24 декабря. По последним данным МЧС России, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Недоброе дело: сгоревший приют в Кемерове работал нелегально
Его постояльцы пострадали из-за нарушения техники безопасности

Изначально предполагалось, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. Однако позже в МЧС России подвергли сомнению данную версию, отметив, что она маловероятная.

В правоохранительных органах сообщали, что администрация сгоревшего приюта для бездомных в Кемерово грубо нарушала требования пожарной безопасности.

Владелица сгоревшего здания Оксана Жильцова намерена подать в суд на руководителя приюта, пастора Евангельской христианской церкви Андрея Смирнова. По ее словам, она якобы не знала о том, что Смирнов организовал нелегальный дом престарелых.

Смирнова доставили в следственный отдел, он задержан. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Известия» выяснили, что пастор ранее был судим по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

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